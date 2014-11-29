به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نخعی‌پور بعدازظهر شنبه در دیدار رئیس سازمان دارالقرآن کریم با فعالان فرهنگی خراسان جنوبی اظهارکرد: کانون فرهنگی و هنری مساجد زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت دارد.

معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه کانون‌های مساجد خراسان جنوبی به فعالیت ۴۵ خانه نور در استان اشاره کرد و گفت: در استان طرح پیوند با قرآن با هدف آشنایی کودکان با فضای معنوی قرآن در مهد کودک‌ها برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه محفل انس با قرآن در ۹۰ درصد مساجد خراسان جنوبی برگزار می‌شود، عنوان کرد: در سال جاری هزار جلد قرآن در مساجد استان توزیع شده است.

نخعی‌پور با اشاره به اینکه در فعالیت‌های قرآنی موازی‌کاری زیادی وجود دارد، عنوان کرد: ضریب این موازی‌کاری در خراسان جنوبی بسیار پایین بوده که باید این مشکل در سطح کلان کشور رفع شود.

وی با انتقاد بر اینکه امکانات نرم‌افزاری در حوزه قرائت و حفظ در استان وجود ندارد، بیان کرد: بعد از گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب، از خراسان جنوبی چهره شاخصی در زمینه فعالیت‌های قرآنی نداریم.

معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه کانون‌های مساجد خراسان جنوبی افزود: جلسات قرآن خانگی استان نیازمند ساماندهی است که بدون شک بدون اعتبار این ساماندهی را نمی‌توان انجام داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی نیز در این دیدار گفت: خراسان جنوبی در بسیاری از شاخص‌های سیاسی و فرهنگی از رتبه‌های خوبی درسطح کشور برخودار است.

حجت‌الاسلام محمدطاهر گرایلی با انتقاد از اینکه ما در زمینه اجرای فعالیت‌های فرهنگی تنها توجه به ورودی‌های داریم، عنوان کرد: ما به خروجی فعالیت‌های قرآن در استان توجه خاصی نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه به برگزاری مراسم ختم قرآن امام حسین (ع) توجه‌ای نشده است، اظهارکرد: در سال جاری برای اولین بار کرسی تلاوت قرآن برای امام حسین(ع) در خراسان جنوبی برگزار شده است.