فاز نخست كانون حرکات اصلاحی و غربالگری ساختار قامتی دامغان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان بعدازظهر شنبه در آئین افتتاح و راه اندازی كانون ورزشی حرکات اصلاحی و غربالگری ساختار قامتی این مدیریت ضمن اظهار اینکه این كانون با هدف شناسایی دانش آموزانی كه از ناهنجاری های اسكلتی و عضلانی رنج می برند ایجاد و راه اندازی شده است، تصریح كرد: شیوه اجرای طرح این است كه در مرحله دانش آموزان با رضایت والدین به این مرکز مراجعه و انواع تست های فیزیكی و فتوگرافی برای تجزیه و تحلیل داده ها بر روی ایشان انجام می گیرد.

حجت الله رستمیان خاطرنشان ساخت: این كانون با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون ریال و در فاز نخست با خرید وسایل سخت افزاری و نرم افزاری راه اندازی شده و حدود ۱۰ نفر از همكاران گروه تربیت بدنی و سلامت متخصص با این مركز همكاری خواهند داشت.

وی بر معرفی هر چه زودتر خدمات و اهداف كاری این كانون به خانواده های دانش آموزان تاكید كرد و گفت: هدف ما از ایجاد این مرکز شناسایی دانش آموزان دارای مشكل در ناهنجاری های اسكلتی و عضلانی و درمان صحیح با انجام تمرینات مناسب با بهره گیری از جدیدترین دستگاه های روز است.

كانون حرکات اصلاحی و غربالگری ساختار قامتی آموزش و پرورش دامغان در كانون معراج این شهرستان ایجاد و راه اندازی شده است.