به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور عصر امروز در جلسه تفویض مدیریت ورزشگاه نقشجهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه با اشاره به اهمیت ورزشگاه نقشجهان اظهار داشت: مجموعه ورزشگاه نقشجهان دارای بخشهای بسیاری بوده و در جلسه امروز، درباره استادیوم فوتبال این ورزشگاه، تصمیمگیریهای بسیاری شد.
وی افزود: استادیوم فوتبال ورزشگاه نقشجهان از سال ۷۲ با ظرفیت ۳۰ هزار نفر آغاز به کار کرد و با وجود نواقض خود در سال ۸۰ آغاز به کار کرد و بعد از پنج سال استفاده، به دلیل برنامهریزی برای برگزاری رقابتهای کشورهای اسلامی در اصفهان، ارتقای ظرفیت آن در دستور کار قرار گرفت.
استاندار اصفهان تصریح کرد: پس از آن مقرر شد که ظرفیت این مجموعه از ۳۰ هزار نفر به ۷۵ هزار نفر افزایش پیدا کرده و قرار شد که در کنار آن، مشکلات فاز نخست هم برطرف شده و ظرفیت آن افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه ورزشگاه در سالهای ۸۰ تا ۸۶ با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرد، ادامه داد: این ورزشگاه در زمینه بودجه نیز در این سالها مشکلات بسیاری داشت و اگرچه قرار بود که بودجههای مناسبی به آن اختصاص پیدا کند اما رقم ۳۰ میلیارد تومانی به آن اختصاص پیدا نکرد.
زرگرپور بیان داشت: ساخت این ورزشگاه در سالهای گذشته همواره مطالبه مردم مردم استان بوده و مدیریت استان نیز به این مسئله توجه ویژهای از خود نشان داده و دولت یازدهم مدیریت این ورزشگاه را بر عهده گرفته و قرار است در کنار پروژههایی مانند مترو، قطار شهری و مصلای اصفهان، نقشجهان نیز جان تازهای بگیرد.
وی با اشاره به مشکلات معارضان این ورزشگاه گفت: این ورزشگاه در کنار بودجه، مشکلات دیگری مانند معارضان را داشت اما نبود بودجه بیش از سایر مشکلات، بر عدم ساخت آن تأثیرگذار بود و قرار است در کنار ساخت ورزشگاه از سوی شرکت فولاد مبارکه، مشکل معارضان آن از سوی ادارهکل ورزشگ و جوانان استان برطرف شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه فولاد مبارکه برای ساخت این استادیوم برنامه داشت، افزود: فولاد مبارکه برای ساخت آن در کنار شهرداری اعلام آمادگی کرد و با توجه به اینکه این شرکت برنامه مناسبی برای آن داشت، پروژه به فولاد مبارکه تحویل داده شد و قرار است این شرکت فردا پروژه را تحویل بگیرد.
وی با بیان اینکه قرار است ساخت آن توسط پیمانکار قبلی انجام شود، گفت: این کار با نظارت شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور بوده و به بودجهای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال نیز احتیاج دارد که زمان تکمیل آن ۲۰ ماه پیشبینی شده است.
زرگرپور خاطرنشان کرد: حداکثر زمان بهرهبرداری و استفاده فولاد مبارکه از ورزشگاه نیز ۲۰ سال مورد توافق قرار گرفته و قرار است که هزینه برق، گاز و تلفن در کنار بدهیهای قبلی بر عهده شرکت توسعه و هزینه ساخت آن بر عهده شرکت فولاد مبارکه باشد.