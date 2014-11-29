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۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۸:۱۶

رسول زرگرپور:

نقش‌جهان ۲۰ ماهه ساخته می‌شود/ فولاد مبارکه ۲۰ سال بهره‌بردار است

نقش‌جهان ۲۰ ماهه ساخته می‌شود/ فولاد مبارکه ۲۰ سال بهره‌بردار است

اصفهان – خبرگزاری مهر: استاندار اصفهان گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته برای ساخت ورزشگاه نقش‌جهان، این ورزشگاه در مدت ۲۰ ماه ساخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور عصر امروز در جلسه تفویض مدیریت ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه با اشاره به اهمیت ورزشگاه نقش‌جهان اظهار داشت: مجموعه ورزشگاه نقش‌جهان دارای بخش‌های بسیاری بوده و در جلسه امروز، درباره استادیوم فوتبال این ورزشگاه، تصمیم‌گیری‌های بسیاری شد.

وی افزود: استادیوم فوتبال ورزشگاه نقش‌جهان از سال ۷۲ با ظرفیت ۳۰ هزار نفر آغاز به کار کرد و با وجود نواقض خود در سال ۸۰ آغاز به کار کرد و بعد از پنج سال استفاده، به دلیل برنامه‌ریزی برای برگزاری رقابت‌های کشورهای اسلامی در اصفهان، ارتقای ظرفیت آن در دستور کار قرار گرفت.

استاندار اصفهان تصریح کرد: پس از آن مقرر شد که ظرفیت این مجموعه از ۳۰ هزار نفر به ۷۵ هزار نفر افزایش پیدا کرده و قرار شد که در کنار آن، مشکلات فاز نخست هم برطرف شده و ظرفیت آن افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه ورزشگاه در سال‌های ۸۰ تا ۸۶ با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرد، ادامه داد: این ورزشگاه در زمینه بودجه نیز در این سال‌ها مشکلات بسیاری داشت و اگرچه قرار بود که بودجه‌های مناسبی به آن اختصاص پیدا کند اما رقم ۳۰ میلیارد تومانی به آن اختصاص پیدا نکرد.

زرگرپور بیان داشت: ساخت این ورزشگاه در سال‌های گذشته همواره مطالبه مردم مردم استان بوده و مدیریت استان نیز به این مسئله توجه ویژه‌ای از خود نشان داده و دولت یازدهم مدیریت این ورزشگاه را بر عهده گرفته و قرار است در کنار پروژه‌هایی مانند مترو، قطار شهری و مصلای اصفهان، نقش‌جهان نیز جان تازه‌ای بگیرد.

وی با اشاره به مشکلات معارضان این ورزشگاه گفت: این ورزشگاه در کنار بودجه، مشکلات دیگری مانند معارضان را داشت اما نبود بودجه بیش از سایر مشکلات، بر عدم ساخت آن تأثیرگذار بود و قرار است در کنار ساخت ورزشگاه از سوی شرکت فولاد مبارکه، مشکل معارضان آن از سوی اداره‌کل ورزشگ و جوانان استان برطرف شود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه فولاد مبارکه برای ساخت این استادیوم برنامه داشت، افزود: فولاد مبارکه برای ساخت آن در کنار شهرداری اعلام آمادگی کرد و با توجه به اینکه این شرکت برنامه مناسبی برای آن داشت، پروژه به فولاد مبارکه تحویل داده شد و قرار است این شرکت فردا پروژه را تحویل بگیرد.

وی با بیان اینکه قرار است ساخت آن توسط پیمانکار قبلی انجام شود، گفت: این کار با نظارت شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور بوده و به بودجه‌ای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال نیز احتیاج دارد که زمان تکمیل آن ۲۰ ماه پیش‌بینی شده است.

زرگرپور خاطرنشان کرد: حداکثر زمان بهره‌برداری و استفاده فولاد مبارکه از ورزشگاه نیز ۲۰ سال مورد توافق قرار گرفته و قرار است که هزینه برق، گاز و تلفن در کنار بدهی‌های قبلی بر عهده شرکت توسعه و هزینه ساخت آن بر عهده شرکت فولاد مبارکه باشد.

کد مطلب 2432301

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