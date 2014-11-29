به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در حاشیه اجلاس کومسکو با همتایان عراقی و افغانی خود دیدار و گفتگو کرد. وزیر اقتصاد طی سخنانی در این دیدار، سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق را توسعه روابط با این کشور خواند و از تمایل به توسعه روند حاکمیت مردم سالار در این کشور خبر داد.

وی با تاکید بر عزم دولت جمهوری اسلامی برای افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور، خواستار ارتقای مناسبات در همه جوانب سیاسی و اقتصادی با عراق شد.

طیب نیا با بیان اینکه توسعه روابط برادرانه تضمین کننده صلح، ثبات، امنیت و رفاه ملت های منطقه است، با اشاره به همجواری و قرابت های فرهنگی، مذهبی و مرزهای مشترک ایران و عراق، از خواست و اراده ایران برای توسعه روابط دو جانبه خبر داد.

وزیر اقتصاد کشورمان با اشاره به توانمندی های موجود در ایران و ظرفیت های بالای فنی و مهندسی و تمایل بخش خصوصی کشورمان برای سرمایه گذاری در عراق، خواستار اجرایی شدن توافقنامه اجتناب از مالیات مضاعف بین دو کشور شد.

این گزارش حاکی است، وزیر تجارت عراق نیز طی سخنانی در این دیدار از علی طیب نیا به واسطه همکاری و تلاش وی برای پیشبرد همکاری ها و ارتقای مناسبات دو کشور قدردانی کرد.

طیب نیا همچنین طی سخنانی در دیدار با "عبدالهادی ارغندیوال" با تبریک به همتای افغان خود جهت برگزاری انتخابات موفقیت آمیز ریاست جمهوری و آرزوی موفقیت برای دولت "اشرف غنی احمدزی"، از لازم الاجرا شدن موافقتنامه های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری و همکاری های گمرکی دو کشور ابراز خرسندی کرد.

بنا بر این گزارش، وزیر مالیه افغانستان نیز طی سخنانی در جریان این دیدار، خواستار تداوم مساعدت ایران در ارائه کمک های بشردوستانه و همکاری در بازسازی و کمک به توسعه و پیشرفت این کشور شد.