به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سبحانی عصر امروز در جلسه تفویض مدیریت ورزشگاه نقشجهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اظهار داشت: ورزشگاه نقشجهان برای ساخت و تکمیل خود به نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و این شرکت، بودجه لازم را به آن اختصاص میدهد.
وی درباره زمان بهرهبرداری از این ورزشگاه افزود: توافق ما با مسئولان استان برای تکمیل ورزشگاه نقشجهان در مدت ۲ سال بوده و قرار است که در این مدت ورزشگاه را به بهرهبرداری برسانیم.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه به اهمیت ساخت ورزشگاه نقشجهان اشاره کرد و ادامه داد: ورزشگاه نقشجهان یک پروژه ملی به شمار میرود که از اهمیت بسیاری برای استان اصفهان برخوردار بوده و بدون شک مسابقات استانی، ملی و بینالمللی در آن برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: این شرکت بر اساس مسئولیتهای اجتماعی خود، این پروژه را تکمیل کرده و تکمیل ورزشگاه نقشجهان در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی شرکت انجام میشود.