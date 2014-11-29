نمایشگاه کتاب "طلایه داران علم" در ورامین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز نمایشگاه "کتاب طلایه داران علم" با بیش از ۳۰۰ جلد کتاب در حوزه علمیه کوثر واحد خواهران با حضور امام جمعه موقت ورامین و جمعی از مسئولین شهرستان افتتاح شد.

مدیر حوزه علمیه کوثر در این مراسم اظهار داشت: برخی از کتاب های موجود در این نمایشگاه با تخفیف ۴۰ درصد برای علاقمندان کتاب در حوزه های فلسفی، اجتماعی، اخلاق و سیره و زندگینامه ائمه اطهار و بزرگان دینی به بازدیدکنندگان عرضه می شود.

طاهره شاکری هدف از برپایی این نمایشگاه را پژوهش مداری و تشویق دانش آموزان به علم و تحقیق برشمرد و افزود: در صدد هستیم با برنامه ریزی برای بازدید مدارس دخترانه، آنها را با فضای معنوی و روحانی حوزه علمیه خواهران آشنا کنیم.

این مسئول شرایط پذیرش محصلان جدید در حوزه علمیه خواهران را دارا بودن مدرک دیپلم و حداکثر ۳۰ سال سن عنوان کرد و گفت: در حال حاضر نیز ۱۸۰ محصل در این حوزه تحصلات خود را در سطح دو به پایان رسانده اند.

مدیر حوزه علمیه کوثر ورامین از تالیف سه جلد کتاب در زمینه های فلسفی، دینی و اجتماعی در این حوزه خبر داد و متذکر شد: کتابهای عالم مثال، منطق و محبت اهل بیت (ع) از نالیفات طلاب این حوزه بوده که هم اکنون در نمایشگاه کتاب "طلایه داران علم" آماده عرضه است.

این نمایشگاه از امروز تا پایان آذرماه پذیرای بانوان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان خواهد بود.