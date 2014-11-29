به گزارش خبرنگار مهر، مصطفي مدبر عصر امروز در جلسه تفویض مدیریت ورزشگاه نقشجهان به شرکت فولاد مبارکه اظهار داشت: ساخت ورزشگاه نقشجهان از اهمیت بسیاری برای وزارت ورزش و جوانان برخوردار بوده و حضور فولاد مبارکه در این ورزشگاه، یک گام مهم به حساب میآید.
وی با بیان اینکه مردم به دنبال ساخت این ورزشگاه هستند، افزود: مردم انتظارات بسیاری برای ساخت این ورزشگاه داشته و به دنبال آن هستند که ورزشگاه با کیفیت مناسب ساخته شود و شرکت توسعه نیز در این راستا با فولاد مبارکه همراهی میکند.
مديرعامل شركت توسعه و تجهيز اماكن ورزشي با اشاره به عزم فولاد مبارکه برای ساخت ورزشگاه تصریح کرد: بدون شک فولاد مبارکه توان آن را دارد که این ورزشگاه را در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برساند زیرا با توجه به کمبود اعتبارات، باید از ظرفیتهای دیگر برای ساخت این ورزشگاه بهره برد.
وی با بیان اینکه بودجه دولت کفاف ساخت نقشجهان را نمیداد، بیان داشت: ورزشگاه نقشجهان در دل خود ۱۵ پروژه دیگر جای داده و امیدوار هستیم که در آینده بتوان با استفاده از ظرفیتهای مختلف، از بخشهای دیگر ورزشگاه بهرهبرداری کرد.