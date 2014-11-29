به گزارش خبرنگار مهر، حواشی جلسه تفویض مدیریت ورزشگاه نقشجهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه که عصر امروز در محل این ورزشگاه برگزار شد، به شرح زیر است:
* این جلسه با حضور رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، مدبر، مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور، مهاجر، پیمانکار ورزشگاه نقشجهان و مدیرعامل شرکت تاقدیساز، سلطانحسینی، مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان، طرفه، معاون استاندار اصفهان و معاونان شرکت توسعه برگزار شد.
* به دلیل اهمیت ساخت ورزشگاه، ترافیک حضور مدیران میانی استان اصفهان در این جلسه به چشم میخورد و رفته رفته بر تعداد آنها افزوده میشد.
* استاندار اصفهان در ابتدای جلسه حاضر نبود و با گذشت چند دقیقه، خود را به جلسه تفویض مدیریت ورزشگاه رساند.
* با توجه به اهمیت ساخت این ورزشگاه، با دعوت مسئولان اصفهانی، تعدادی از خبرنگاران رسانههای تصویری از تهران برای پوشش این جلسه به اصفهان سفر کرده بودند.
* در شرایطی که خبرنگاران رسانههای گروهی از ابتدای جلسه تفویض مدیریت ورزشگاه در نقشجهان حاضر بودند، از ساعت 15 تا 16، جلسه تفویض رسمی ورزشگاه پشت دربهای بسته برگزار شده و خبرنگاران نزدیک به یک ساعت بعد از آغاز جلسه، اجازه حضور در جلسه را پیدا کردند.
* در نهایت بعد از آنکه در دقایق پایانی جلسه اجازه حضور خبرنگاران داده شد، صحبتهای مسئولان حاضر از سوی آنها به سمع و نظر مردم رسد.
* هنگام ورود خبرنگاران به ورزشگاه، مسئولان حقوقی دو طرف همچنان مشغول چانهزنی بر سر قیمت ساخت آن بودند اما استاندار اصفهان اعلام کرد با توجه به امضای تفاهمنامه ساخت این ورزشگاه، اکنون اجازه صحبت وجود نداشته و مطالبه مردم باید انجام شد.
* مهاجر، مدیرعامل شرکت تاقدیساز که پیمانکار قبلی ورزشگاه بوده و در حال حاضر عملیات ساخت آن با حضور وی متوقف شده بود، به عنوان مسئول ساخت نقشجهان معرفی شد و کار را او ادامه میدهد.
* بر اساس اعلام استاندار اصفهان، این ورزشگاه در مدت 20 ماه ساخته میشود اما بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اعلام کرد در مدت 2 سال این ورزشگاه را ساخته و به بهرهبرداری میرساند.
* یکی از نکات جالب توجه این جلسه، برنامه ویژه مسئولان برای رفع مشکل معارضان این ورزشگاه بود و بر اساس این جلسه، قرار است تیم حقوقی ادارهکل ورزش و جوانان استان اصفهان، مشکل معارضان ورزشگاه را بر عهده گیرد.
* در پایان جلسه تفویض مدیریت ورزشگاه، مسئولان حاضر در ورزشگاه از روند ساخت ورزشگاه بازدید کردند.
قرار است این ورزشگاه فردا به طور رسمی به شرکت فولاد مبارکه تحویل داده شود.