اردبیل شایسته میزبانی از کنگره شهدای تئاتر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدناصر اسحاقی عصر شنبه در نشست ستاد برگزاری یادواره سراسری شهدای تئاتر در اردبیل اضافه کرد: استان اردبیل با برخورداری از مولفه های فرهنگی، هنری و مذهبی میزبانی شایسته برای این رویداد مهم هنری کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه این کنگره ملی ۱۲ آذرماه جاری در اردبیل برگزار می شود، ادامه داد: از مجموع ۵۴ شهید این استان ۲۷ نفر هنرمند حوزه تئاتر هستند که همراه با سایر هنرمندان شهید کشور مورد پاسداشت قرار خواهند گرفت.

مدیرکل ارشاداسلامی استان با تاکید بر اینکه این یادوراه و کنگره کشوری از سلسله برنامه های پاسداشت شهدای هنرمند کشور است که در شهرسهای مختلف اجرا می شود، متذکر شد: برنامه سراسری پاسداشت دو هزار و ۱۶ هنرمند شهید کشور فروردین ماه سال آینده در تهران برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری این یادواره به عنوان رویدادی بزرگ در حوزه فرهنگ و هنر یاد کرد و با اعلام آمادگی برای مشارکت در برگزاری شایسته این یادواره، از تلاش های سازنده و موثر سپاه حضرت عباس(ع) و بسیج هنرمندان استان در جهت انتخاب اردبیل برای میزبانی این یادواره قدردانی کرد.

اسحاقی با اشاره به ایثارگری ها و رشادت های بسیجیان در خلق حماسه همیشه ماندگار هشت سال دفاع مقدس، اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی را مرهون جان فشانی های شهدا، ایثارگران و جانبازان دانست و افزود: شهادت و شهید دو دواژه مقدسی هستند که در دین مبین اسلام مورد تاکید ویژه قرار گرفته اند.

وی هفته بسیج را فرصتی مناسب برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم ایثارگران و جان برکفان بسیجی برشمرد و با ابراز خرسندی از برگزاری یادواره شهدای تئاتر کشور در پ اردبیل تصریح کرد: اردبیل که مهد سه هزار و ۴۰۰ شهید سرافراز است با نهایت افتخار و سربلندی این یاداره را برگزار می کند.

این مسئول با اشاره به نقش ماندگار شهدا در تثبیت ارزش های اسلامی یادآور شد: شهید و شهادت مهمترین عامل اتحاد و وفاق ملی هستند و باید فرهنگ غنی ایثار و شهادت با برگزاری اینگونه برنامه ها و رویدادها در بین نسل جوان ترویج شود.