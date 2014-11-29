مسابقه آبادگران قم و شهرداری بهشهر ناتمام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در دهمین هفته از مسابقات فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان عصر امروز تیم‌های آبادگران قم و شهرداری بهشهر در قم به مصاف هم رفتند که این بازی در دقیقه ۶۰ متوقف شد و نیمه تمام ماند.

در این مسابقه که در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد تیم آبادگران قم در شرایطی به میدان رفت که امیدی به صعود نداشت و در یک بازی کاملا تشریفاتی برابر حریف مازندرانی به میدان رفت اما باز هم نتوانست به پیروزی دست پیدا کند.

در نیمه نخست این مسابقه تیم شهرداری بهشهر کار ساده‌ای در پیش داشت و توانست با نتیجه جالب ۴ بر یک آبادگران را در ورزشگاه شهید حیدریان قم شکست دهد در حالی که کمیل نوریان (۲گل)، حسین احمدی و عبدالله تقوی گل‌های تیم شهرداری بهشهر را به ثمر رساندند.

در نیمه دوم و در شرایطی که ساعت بازی، حدود دقیقه ۶۰ را نشان می‌داد آبادگران قم قصد یک تعویض را داشت که در این لحظه ناظر بازی، مسابقه را متوقف و دو تیم را به رختکن هدایت کرد.

علت توقف و نیمه تمام ماندن بازی، استفاده از بازیکن غیر قانونی در ترکیب تیم آبادگران قم بود البته بازیکن مورد نظر، دارای کارت حضور در مسابقه بود اما کارت وی از سوی سرپرست تیم آبادگران که در این بازی به دلایلی نامعلوم حضور نداشت تحویل مربی تیم آبادگران قم نشده بود و وی با کارت بازیکن دیگری در میدان حضور داشت.

آبادگران قم در این بازی با ترکیب ایوب عباسی، علیرضا بابایی، احسان جورمهر، جبار مرادی، علی هردان، حسین احمدی، علی خسروی‌نژاد، فاضل رامشگر، علی امیدی، محمد سلگلی و اکبر کرم‌پور با هدایت علی شریفی به میدان رفت.

در ترکیب تیم فوتبال شهرداری بهشهر نیز مجید رضا نسب، سعید محمودجانلو، عبدالله تقوی، کمیل نوریان، هادی محمودی، مصطفی کریمی، مجید محسنی، فرشید کلبادی‌نژاد، سید ابراهیم حسینی و حسین احمدی با مربیگری مهران نعمتی حضور داشتند.

پس از تنظیم صورت جلسه این مسابقه از سوی ناظر فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی در مورد تیم آبادگران قم تصمیم گیری می‌کند اما بدیهی است شهرداری بهشهر تیم پیروز این مسابقه است.