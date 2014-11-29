آینده فوتبال بهشهر در سطح کشور مبهم است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران نعمتی پس از پایان دیدار تیم‌های آبادگران قم و شهرداری بهشهر که عصر امروز در قم برگزار شد اظهار داشت: پس از اینکه تیم نیروی هوایی تهران را شکست دادیم و نماینده قزوین هم در برابر ما حاضر نشد، قرار بود که برای این مسابقه آماده شویم اما به دلیل بارندگی نتوانستیم تمرینات معمول خود را انجام دهیم و در سالن تمرین کردیم.

وی افزود: به همین دلیل این دغدغه را داشتیم که شاید بازیکنانم نتوانند آنچه را که می‌خواهم در زمین پیاده کنند اما خدا را شکر در نیمه نخست خیلی خوب بازی کردیم و از روزنه‌های دفاعی حریف استفاده کردیم و به گل رسیدیم و در نیمه دوم هم که این اتفاقات عجیب افتاد و بازی نیمه تمام ماند.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری بهشهر گفت: تا پیش از امروز در رده پنجم قرار داشتیم اما امیدی به صعود نداریم و همین که تیم را در لیگ حفظ کنیم برای ما ارزشمند است البته ما تا سال گذشته همیشه در مراحل نهایی حضور داشتیم اما نمی‌دانم سال گذشته در تیم بر تیم چه گذشت که سقوط کردیم.

نعمتی بیان کرد: امسال هم قرار نبود در لیگ شرکت کنیم اما در فاصله ۸ روز مانده به پایان مسابقات به ما گفتند که تیم را جمع کنید و ما هر ساله چند بازیکن غیر بومی داشتیم اما امسال گفتند که بازیکن غیر بومی در تیم نباشد و به همین پس از ۲ روز تست گیری، ۵ روز تمرین کردیم و بدون تمرین قابل قبول، بدنسازی و بازی تدارکاتی وارد لیگ شدیم.

وی عنوان کرد: در ۶ بازی اول لیگ یک امتیاز داشتیم اما پس از آن یک مساوی کردیم و بقیه مسابقات را بردیم و توانستیم تیم را به جایگاه خوبی برسانیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری بهشهر تصریح کرد: شرایط ورزش و فوتبال بهشهر مساعد نیست و آینده آن مبهم است چرا که حامی مالی برای پشتیبانی از فوتبال بهشهر وجود ندارد البته ما در گذشته تیم بهپاک بهشهر را داشتیم که خود من زمانی بازیکن این تیم بودم و انصافا برای فوتبال بهشهر، خوب هزینه می‌کرد اما پس از پایان دوره کاری بهپاک، شهرداری وارد گود شد و تا چند سال هم خوب کار کرد.

نعمتی خاطرنشان کرد: بعید می‌دانم بتوانیم در سطح استان و کشور جایگاه خوبی به دست آوریم و شهرداری بهشهر هم کجدار و مریض از تیم حمایت می‌کند در حالی که بهترین استعداد‌ها در بهشهر هست چنان که ۷۰ درصد بازیکنان ما زیر ۲۵ سال هستند و بازی‌هایی که باختیم حق ما باخت نبود اما با تیم بی‌تمرین چنین نتایج خوبی به دست آوردیم.