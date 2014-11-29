ابلاغ 292 میلیارد تومان برای اشتغال/ 35 درصد فارغ التحصیلان بیکارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه شنبه در هفتمین جلسه کارگروه اشتغال در سالن شماره یک استانداری مازندران با اشاره به اینکه ۳۶۰ طرح ۲۶۷ میلیارد تومان است به بانک های عامل استان معرفی شد، اظهارداشت: از این تعداد طرح معرفی به بانک های عامل به ۱۰۳ طرح تسهیلات پرداخت شد.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود با اجرای ۳۶۰ زرح بیش از هزار و ۵۵۴ اشتغال در استان ایجاد می شود.

این مسئول با بیان اینکه از سال جاری تاکنون ۲۶ درصد از تسهیلات به متقاضیان اشتغال پرداخت شد گفت: ثبت اشتغال در استان از روی قانون و مقررات است و مدیران بانک های عامل باید برای پرداخت اشتغال زیر نظر کارگروه اشتغال باشد.

وی در بحث مشاغل خانگی اذعان داشت: سه هزار و ۱۴ طرح در بحث مشاغل خانگی به بانک های عامل استان معرفی شد و به هزار و ۳۴۷ طرح تاکنون تسهیلات پرداخت شد.

بابایی از عملکرد خوب ۴۴ درصدی بانک های عامل در حوزه مشاغل خانگی خبر داد و افزود: یک تفاهم نامه با برخی دستگاههای اجرایی استان در حوزه اشتغال خانگی منعقد شد.

وی همچنین از سهمیه ۱۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در حوزه مشاغل خانگی استان خبر داد و بیان کرد: بیش از ۳۵ درصد فارغ التحصیل بیکار در استان داریم و باید برای ایجاد اشتغال چایدار گام های جدی برداشته شود.

وی بیان کرد: با گزارش و ارائه عملکرد دستگاههای اجرایی می توان سامانه را کامل کرد که متاسفانه برخی از مدیران هنوز گزارش عملکرد ارائه نداده اند.