داعش به عین العرب از داخل خاک ترکیه حمله می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان، فعالان و مقامات کرد اعلام کرده اند تروریست های داعش برای اولین بار از طریق خاک ترکیه به شهر عین العرب (کوبانی)در داخل خاک سوریه حمله کرده اند.

بنا به گفته ادریس ناسان از مسئولین شهر کوبانی، خودروهای بمب گذاری شده که روز گذشته اقدام به عملیات انتحاری در این منطقه کردند از مرز ترکیه وارد این شهر شده بودند.

به گفته این مقامات کرد تا به حال داعش این شهر را از 3 جهت مورد حمله قرار می داد اما الان از 4 جهت این شهر مورد حمله قرار می گیرد.

مقامات ترکیه این اتهام را رد کرده اند.