به گزارش خبرنگار مهر، یوسف آرمودلی عصر شنبه از پارک علم و فنآوری امام خمینی، دانشگاه بین المللی و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بازدید کرد و در جریان ظرفیت های علمی و پژوهشی این مراکز علمی قرار گرفت.

همچنین در جلسه ای با حضور مدیرعامل سازمان سانا، مرتضی روزبه استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری، روسای دانشگاههای استان و پارک علم و فنآوری که در سالن مرکز رشد و واحدهای فنآوری دانشگاه آژاد اسلامی قزوین برگزار شد راههای تشویق مردم و مسئولان استان برای استفاده از سیستم های خورشیدی برای تامین برق مورد نیاز آنها بخث و تبادل نظر شد.

یوسف آرمودلی در این نشست تخصصی گفت: بازدید بسیار خوبی بود و با دیدن ظرفیت های بسیار خوب این مراکز آمادگی داریم در صورت ارائه طرح و برنامه ای قابل دفاع که عملیاتی باشد حمایت لازم را انجام دهیم.

مدیرعامل سازمان سانا بیان کرد: تلاش می کنیم تا ارتباط دانشگاه های استان را با معاونت فنآوری ریاست جمهوری برقرار کنیم تا از حمایت مالی و اعتباری این نهاد به خوبی استفاده شود.

تولید برق از زباله در استان را پیگیری کنید

وی افزود: شرکتهای توانمند می توانند به مرکز تصمیم گیری در تهران معرفی شوند و اگر نمونه کوچکی از توانمندی ها در استان عملیاتی و ارائه شود می تواند قابلیت های شما را نشان داده و این کار کوچک پس از رفع نواقص آن در سطح گسترده تری عملیاتی شود.

آرمودلی بیان کرد: شرکت قدس نیرو توان تخصصی بالایی دارد و با هماهنگ شدن با یک شرکت معتبر خارجی امروز قادر است ضمن تولید دستگاههای زباله سوز مشاوره های خوبی در بخش های مختلف ارائه کند که می توانید از این ظرفیت بهره مند شوید.

این مسئول یادآورشد: در قزوین با تولید حدود ۵۰۰ تا یک هزارتن زباله ظرفیت خوبی برای استقرار واحد تامین برق از زباله به صورت لندفیل وجود دارد اماباید این موضوع پیگیری کارشناسی شود تا ببینیم می توان بخشی از زباله را با لوله گذاری و گاز تخلیه شده برای تولید برق استفاده کرد که این کار در مشهد و شیراز اجرایی شده و تجارب این استانها نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: لوله گذاری و استفاده از گاز ناشی از شیرابه ها می تواند در صورت دفن اصولی تا ۱۵ سال انرژی مورد نیاز منطقه را با توجه به حجم دفن تامین کند که شهرداری ها می توانند شرکت هایی را در این زمینه فعال کرده و کار را عملیاتی کنند.

آرمودلی در خصوص تولید انرژِی از گرمای زمین بویژه در مناطق آبگرم و یله گنبد اظهارداشت: به نظر می رسد ظرفیت این گرمایش برای تولید برق رمناسب نباشد اما منطقه بسیار مستعد برای ایجاد منطقه گردشگری و آب درمانی است که می تواند مورد پیگیری قرار گیرد البته برای بررسی کارشناسی تولید برق هم آماده همکاری هستیم.

راه اندازی مرکز انرِژی های تجدیدپذیر در قزوین بررسی می شود

این مسئول در خصوص پیشنهاد راه اندازی مرکز علمی انرژی های تجدیدپذیر در استان قزوین گفت: در صورت توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در زمینه باد و خورشید این مرکز توجیه بیشتری دارد و ما نیز برای تاسیس آن حمایت لازم را انجام می دهیم.