پایگاههای اورژانس در لرستان ۱۸ هزار ماموریت انجام دادند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از انجام ۱۸ هزار ماموریت این مرکز طی شش ماه اول سال خبر داد و گفت: این ماموریت ها شامل ماموریت های تصادفی و غیر تصادفی بوده که ۶۰۰ مورد از آنها ماموریت های خارج از استان بوده اند.

محمدی از نجات یک زن باردار لرستانی با استفاده از اورژانس هوایی خبر داد و افزود: دیروز یک زن روستایی ساکن روستای مرگ سر از مناطق دورافتاده شهرستان الیگودرز که دچار خونریزی بعد از زایمان و آفت هوشیاری شده بود با اجرای عملیات امداد هوایی از مرگ نجات پیدا کرد.

وی به وجود ۵۴ پایگاه فوریت پزشکی در لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: این پایگاه ها شامل پایگاه های شهری، جاده ای و بین جاده ای هستند ولی تاکنون پایگاه روستایی برای روستاهای استان تعریف نشده است.

معاون مرکز فوریت های پزشکی استان لرستان افزود: در شهرستان خرم آباد پنج پایگاه شهری و ۱۰ پایگاه جاده ای وجود دارد.

محمدی از نوسازی ناوگان فوریت های پزشکی خبر داد و گفت: رئیس اورژانس استان لرستان هفته گذشته در تهران حضور داشته و خواستار نوسازی ناوگان فوریتهای پزشکی استان شده که با این درخواست موافقت شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون ۸۵ دستگاه آمبولانس فعال در سراسر استان لرستان وجود دارد و خدمات ارائه می کنند.