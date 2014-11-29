به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای مسکن استان لرستان اظهار داشت: تا دهه فجر امسال دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر در استان لرستان به بهره برداری می رسند.

وی با بیان اینکه در مجموع ۱۸ هزار واحد مسکن مهر استان هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است عنوان کرد: از این تعداد پنج هزار واحد خود مالک و ۱۲ هزار واحد نیز دولتی هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه پیش بینی امسال ما احداث چهار هزار و ۶۰۰ واحد مسکن مهر در سطح استان است گفت: با برنامه ریزی ها صورت گرفته از این تعداد دو هزار و ۵۰۰ واحد تا دهه فجر به بهره برداری می رسند.

ملکی همچنین بیان داشت: برای سال آینده نیز احداث هفت هزار و ۹۰۰ واحد مسکن مهر در استان پیش بینی شده است.

وی همچنین به تسهیلات پرداختی در رابطه با پروژه های مسکن مهر استان اشاره کرد و گفت: در مجموع تا کنون بیش از ۸۳۰ میلیارد تومان برای احداث این پروژه ها در استان هزینه شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان بیان داشت: از این میزان تسهیلات ۵۲۰ میلیارد تومان به واحدهای خود مالک و ۳۲۸ میلیارد تومان نیز به پروژه های دولتی مسکن مهر پرداخت شده است.