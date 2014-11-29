شب پرگل در فوتبال آلمان/ بایرن از رقبا فاصله گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سیزدهم رقابتهای بوندس لیگا آلمان شنبه شب با برگزاری پنج بازی همزمان ادامه پیدا کرد که در یکی از این دیدارها تیم بایرن مونیخ در زمین هرتابرلین با یک گل پیروز شد. آرین روبن در دقیقه 27 زننده تنها گل دیدار بود. بایرن با این برد 33 امتیازی شد و با یک بازی بیشتر نسبت به تیم دوم جدول، ولفسبورگ فاصله خود را 10 امتیاز کرد.

در دیگر دیدارهای برگزار شده گل‌های زیادی از خط دروازه ها گذشت که نتایج آن به شرح زیر است:

* آگزبورگ 3 - هامبورگ یک

* بایرلورکوزن 5 - کلن یک

* شالکه 4 - ماینتس یک

* وردربرمن 4 - پادربورن صفر