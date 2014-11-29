به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه تعداد دیگری از تبصره های لایحه بودجه پس از بحث و بررسی، به تصویب اعضای دولت رسید که شامل موارد زیر است:

-هزینه کرد درآمد حاصله از صدور پروانه بهره برداری از معادن برای اجرای طرح های اکتشافی وپژوهشی کاربردی وایجاد زیرساخت های معدنی

-پرداخت 85درصد هزینه احداث آب بندان ها و تمکیل و تجهیز طرح های شبکه های فرعی توسط دولت و نیز پرداخت تسهیلات توسط بانک ها برای خرید گندم تولید داخل توسط سازمان مرکز تعاون روستایی و بخش خصوصی

-استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح های بخش آب و مدیریت تقاضای آن توسط وزارت نیرو

-اجرای طرح نصب نیروگاه های کوچک و پیش گرم کن های خورشیدی بر فراز بام ها در جهت توسعه انرژی های نو و کاهش آلایندگی توسط دولت

-سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و بین المللی برای کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

-پرداخت تسهیلات برای حمایت از پروژه های توسعه اشتغال زا و صادرات کالا و خدمات در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات

-اجرای آزمایشی اداره مدارس توسط مدیران آنها در 5 درصد مدارس کشور در سال 1394

-خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی برای پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم

-تکمیل پروژه های نیمه تمام آموزشی پرورشی و ورزشی با استفاده از مشارکت خیرین

-تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه ها با استفاده از تسهیلات بانکی و مشارکت خیرین

- رفع مشکلات مربوط به بیمه کارگزاران مخابرات روستایی

-پیش بینی پوشش بیمه درمانی برای رزمندگان غیرشاغل

-اختصاص اعتبار از درآمد شرکت های بیمه ناشی از فروش بیمه شخص ثالث برای کاهش تصادفات

همچنین ادامه بررسی تبصره های بودجه سال 1393 کل کشور به جلسه فردا موکول شد.

