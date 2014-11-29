به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند بعدازظهر شنبه در بازدید از فاز یک مسکن مهر خرم آباد اظهار داشت: مشکل آب و فاضلاب و برق و گاز این واحدها حل شده و در بحث آسفالت نیز دستگاه های متولی امر از جمله راه و شهرسازی برای آسفالت ورودی منطقه مسکن مهر و بنیاد مسکن برای آسفالت خیابانها در حال تدارک کار هستند.

وی عنوان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در طول همین هفته عملیات زیرسازی را آغاز کرده و به محض گرم تر شدن هوا عملیات آسفالت را انجام می دهد.

استاندار لرستان با بیان اینکه مسکن مهر در شهرسازی نقش بسزایی ندارد و تاثیر آن کمتر از یک یا دو درصد است، ادامه داد: با همه این احوال باید اقدامات عمرانی در رابطه با عمران شهری در این منطقه صورت گیرد و امیدواریم با سرعت هرچه بیشتر این پروژه ها تکمیل شوند.

بازوند در بخش دیگری از سخنان خود در مورد دیگر پروژه های حوزه عمران شهری در خرم آباد نیز گفت: کارگاه پروژه تقاطع غیر همسطح بهارستان در گلدشت شرقی تا ۱۰ روز آینده فعال می شود.

وی تصریح کرد: این منطقه ورودی شهر از خوزستان و به سمت فرودگاه شهر محسوب می شود و اجرای این تقاطع غیرهم سطح ضروری است.

استاندار لرستان یادآور شد: کار مطالعه یک تقاطع غیر همسطح به عنوان متمم طرح توسعه فرودگاه نیز انجام شده است که به زودی آغاز می شود.