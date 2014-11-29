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۸ آذر ۱۳۹۳، ۲۱:۱۰

بازوند خبر داد:

پروژه تقاطع غیرهمسطح بهارستان خرم آباد طی ۱۰ روز آینده فعال می‌شود

پروژه تقاطع غیرهمسطح بهارستان خرم آباد طی ۱۰ روز آینده فعال می‌شود

خرم آباد - استاندار لرستان گفت: پروژه تقاطع غیرهمسطح بهارستان خرم آباد طی ۱۰ روز آینده فعال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند بعدازظهر شنبه در بازدید از فاز یک مسکن مهر خرم آباد اظهار داشت: مشکل آب و فاضلاب و برق و گاز این واحدها حل شده و در بحث آسفالت نیز دستگاه های متولی امر از جمله راه و شهرسازی برای آسفالت ورودی منطقه مسکن مهر و بنیاد مسکن برای آسفالت خیابانها در حال تدارک کار هستند.

وی عنوان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در طول همین هفته عملیات زیرسازی را آغاز کرده و به محض گرم تر شدن هوا عملیات آسفالت را انجام می دهد.

استاندار لرستان با بیان اینکه مسکن مهر در شهرسازی نقش بسزایی ندارد و تاثیر آن کمتر از یک یا دو درصد است، ادامه داد: با همه این احوال باید اقدامات عمرانی در رابطه با عمران شهری در این منطقه صورت گیرد و امیدواریم با سرعت هرچه بیشتر این پروژه ها تکمیل شوند.

بازوند در بخش دیگری از سخنان خود در مورد دیگر پروژه های حوزه عمران شهری در خرم آباد نیز گفت: کارگاه پروژه تقاطع غیر همسطح بهارستان در گلدشت شرقی تا ۱۰ روز آینده فعال می شود.

وی تصریح کرد: این منطقه ورودی شهر از خوزستان و به سمت فرودگاه شهر محسوب می شود و اجرای این تقاطع غیرهم سطح ضروری است.

استاندار لرستان یادآور شد: کار مطالعه یک تقاطع غیر همسطح به عنوان متمم طرح توسعه فرودگاه نیز انجام شده است که به زودی آغاز می شود.

 

کد مطلب 2432355

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