سفره ای 15 کیلومتری برای زائران حسینی(ع) در ذی قار عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، ولید المظلوم از مسئولان هیئت حسینی(ع) در منطقه سوق الشیخ در استان ذی قار از سفره پذیرایی از زائران امام حسین(ع) به طول 15 کیلومتر خبر داد.

وی افزود: یکی از هیئت ها در منطقه سوق الشیخ سفره ای که از منطقه العکیکه شروع و تا منطقه الفضیله در سوق الشیوخ در 35 کیلومتری جنوب ذی قار به پایان می رسد، پهن کرده است که این سفره طولانی ترین سفره در دنیا است.

المظلوم تاکید کرد: این سفره همزمان با افزایش تعداد زائرانی که برای شرکت در مراسم اربعین حسینی(ع) به کربلای معلی می روند در استان ذی قار پهن شده است و از ایتام و فقیران دعوت به عمل آمد.