پیروز ی مقتدرانه منچستر یونایتد مقابل هال سیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست از هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلیس شنبه شب با برگزاری شش دیدار همزمان ادامه یافت که در یکی از این بازی‌ها تیم منچستر یونایتد در ورزشگاه اولدترافورد برابر هال سیتی پیروزی قاطعانه 3 بر صفر را رقم زد.

اگرچه در شروع بازی مصدومیت نابهنگام آنخل دی ماریا کام هواداران این تیم را تلخ کرد اما سه گلی که کریس اسمالینگ(16)، وین رونی(42) و روبین فن پرسی(66) به ثمر رساندند باعث شد تا یونایتدها بعد از مدت‌ها به یک برد قاطعانه دست پیدا کنند. شاگردان فن خال با این برد 22 امتیازی شدند و در رده چهارم جدول ایستادند.

نتایج کامل دیدارهای همزمان به شرح زیر است:

* برنلی یک - استون ویلا یک

* لیورپول یک - استوک سیتی یک

* منچستر یونایتد 3 - هال سیتی صفر

* کوئینز پارک رنجرز 3- لستر سیتی 2

* وستهام یک - نیوکاسل صفر

* سوانزی یک - کریستال پالاس یک