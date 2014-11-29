تمام ظرفیت های راهیان نور در خدمت زائرین اربعین قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی شامگاه شنبه با همراهی سردار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه استان خوزستان پس از بازدید هوایی از مرز شلمچه، در یادمان شهدای شلمچه فرود آمد و از نزدیك در جریان روند خدمت رسانی به زئران اربعین حسینی كه از مرز شلمچه قصد حضور در كربلا را دارند قرار گرفت. وی همچنین از تکایای خدمت رسان و همچنین کریدور خروجی زوار دیدن كرد.

در پایان این بازدید میدانی، با حضور جانشین ستاد مرکزی راهیان نور کشور و مسئولان استانی و شهرستانهای خرمشهر و آبادان جلسه ای در پایانه تجاری شلمچه برگزار شد.

۲۰ گیت گذرنامه در پارکینگ شهدای شلمچه

فرماندار خرمشهر در ابتدای این جلسه به ارائه گزارشی از وضعیت مرز شلمچه در زمینه تردد زوار پرداخت و از وجود ۲۰ گیت گذرنامه در این منطقه خبر داد.

ولی الله حیاتی عنوان کرد: ۲۰ گیت گذرنامه در پارکینک شهدای شلمچه برای امسال تدارک دیده شده و همچنین در کنار آن نیز تکایای خدمت رسان مردمی که به صورت بسیار فعال حضور دارند در حال ارائه خدمات به زوار امام حسین(ع) هستند.

حیاتی به سخت تر شدن کارهای خدمات رسانی در روزهای آینده همزمان با افزایش حجم تردد زوار از این مرز نیز اشاره كرد و افزود: با توجه به اینکه تعداد زوار در روزهای آینده بیشتر خواهد شد سعی بر آن داریم نواقص موجود در تردد زوار را مرتفع كنیم.

فرماندار خرمشهر در این جلسه از جانشین ستاد مرکزی راهیان نور کشور خواست تا تردد کاروان های راهیان نور کشور در ایام نزدیک به ازدحام و ورود زوار اربعین در مرز شلمچه متوقف شود.

در شان ما نیست که خدمت به زوار ضعیف باشد

فرمانده سپاه ولی عصر استان خوزستان در این جلسه گفت: به دلیل ساماندهی خوب انجام شده در مرز شلمچه امسال سعی کردیم نسبت به مرز چذابه تمرکز بیشتری داشته باشیم.

سردار حسن شاهوارپور تصریح کرد: در شان ما نیست که کیفیت خدمات رسانی به زوار پائین باشد به همین دلیل امسال یك عزم جدی از سوی مسئولان خوزستان برای خدمت رسانی به زئران اربعین صورت گرفته است.

وی از شرایط مناسب تدارك دیده شده در مرز چذابه نیز ابراز رضایت كرد و افزود: برای امسال در مرز چذابه، ۱۴۰ چشمه سرویس بهداشتی برای زوار تدارک دیده شده است.

فرمانده سپاه ولی عصر استان خوزستان گفت: در سال گذشته موضوع خدمات به زائرین اربعین در مرزهای چذابه و شلمچه بسیار نامطلوب بوده و سردرگمی هایی نیز که باعث معطلی زوار می شد را نیز شاهد بودیم.

همه دستگاه های کشور آمده خدمت رسانی به زائرین

جانشین ستاد مرکزی راهیان نور کشور از اعلام آمادگی تمامی دستگاه های کشور در جهت خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی خبر داد و عنوان کرد: خدمت به زائرین از انتظارات مقام معظم رهبری است و لازمه این کار این است که تمامی ظرفیت های موجود به کارگرفته شوند.

سردار علی فضلی تصریح با اشاره به فعالیت های صورت گرفته برای تردد مناسب زائران اربعین، آن را کافی ندانست و افزود: در سال گذشته نگرانی های بی شماری از شیوه خدمت رسانی به زائران ایجاد شده ولی امسال نیز تصور می شود عقب ماندگی محسوس است و برای آن نیز باید چاره اندیشی شود.

وی با اشاره به اینكه شهرستانهای خرمشهر، مهران و دشت آزادگان به صورت مستقیم با اعزام زائران اربعین درگیر هستند، گفت: همه ظرفیت های باید به کارگرفته شوند تا عبور زائران با آرامش باشد و در همین زمینه ظرفیت كاروان های راهیان نور به صورت ۱۰۰ درصدی در اختیار قرارگاه اربعین قرار می گیرد.

جانشین ستاد مرکزی راهیان نور کشور در پایان در جواب خواسته فرماندار خرمشهر که خواستار ساماندهی تردد راهیان نور در ایام ازدحام زوار اربعین در شلمچه شده بود، گفت: طبق برنامه قرار است پنج روز قبل از اربعین و پنج روز بعد از اربعین ورود کاروانهای راهیان نور به شلمچه متوقف شود ولی اگر مسئولان شهرستان به یک جمع بندی واحد رسیده باشند که زمان و حجم تردد زوار مشخص شده است آن را به صورت مکتوب به ما اعلام کنند تا دستور لازم را در مورد آن بگیریم.

اشتباهات سالهای گذشته و ضعف های موجود در مرز شلمچه باعث شد مسئولان امسال با جدیت برای مراسم اربعین امسال در مرز شلمچه برنامه های خاصی تدارک ببینند که انتظار می رود با همکاری صورت گرفته تمامی ارگانهای استان و شهرستان و همچنین راهیان نور کشور امسال مراسمی منظم تر و به دور از مشکلات داشته باشیم.

--------------------

گزارش: مهدی بحرانی پور