به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه شاهدایی مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دومین اجلاس مدیران طرح های پتروشیمی در فاز دوم عسلویه با ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در مدیریت طرح ها در فاصله برگزاری اجلاس اول تا اجلاس دوم،گفت: دراین مدت با واگذاری امور پیمان های NPC به مدیریت طرح ها توانستیم فعالیت های زیر بنایی که پیش از این توسط شرکت مدیریت توسعه انجام می گرفت و مدتی در رکود بود را مجددا فعال کنیم.

وی همچنین از ابلاغ دستورالعمل HSE به تمامی طرح های پتروشیمی خبر داد و افزود: در این زمینه جلسات منظم هماهنگی میان طرح ها در حال برگزاری است.

تکمیل شهرک مسکونی شیرینو، تکمیل کانال دفع سیلاب، استحصال زمین ۵۰ هکتاری در انتهای فاز۲، طراحی مهندسی و آماده سازی اسناد مناقصه جاده های فاز ۲ و ادامه احداث پل L۱ و L۲ از جمله کارهایی است که مهندس شاهدایی بر آن اشاره کرد.

شاهدایی در ادامه با اشاره به اهمیت مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت های پتروشیمی، پیشنهاد کرد که مدیران طرح‌های فاز ۲ عضو شورای راهبردی پتروشیمی در عسلویه شوند.

گفتنی است، جلسه پرسش و پاسخ، ارائه گزارش و بازدید از طرح های فاز ۲ نظیر بوشهر، متانول کاوه، سیراف، شهرک شیرینو و مجموعه فرهنگی و ورزشی پازارگاد از جمله برنامه های دومین اجلاس مدیران طرح های فاز۲ عسلویه است.