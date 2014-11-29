کنترل هزینه های زائد در حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی با اشاره به تفاوت های بودجه سال 93 در مقایسه با سال گذشته، گفت: برای اولین بار دولت یازدهم تا حد قابل توجهی نسبت به اجرای احکام اسناد بالادستی مبنی بر افزایش بودجه حوزه بهداشت و درمان اقدام کرد به طوریکه برای اختصاص درصد مناسبی از تولید ناخالص ملی به حوزه سلامت اقدام کرد که نمونه این اقدام را در بودجه سال 93 شاهد بودیم.

وی خاطرنشان کرد: سالها در قانون برنامه پنجم ذکر می شد که 10 درصد از منابع هدفمندی یارانه ها باید به حوزه بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند ولی دولت وقت این اقدام را انجام نمی داد. امسال این اختصاص در ردیف بودجه ذکر شد. ضمن اینکه برای اجرای برنامه پزشک خانواده اعتباری در نظر گرفته نشده بود ولی امسال این اتفاق افتاد. ضمنا در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اختصاص یک درصد ارزش افزوده به حوزه سلامت مصوب شد.

به گفته معاون کل وزارت بهداشت، در بودجه بیمه ها امسال افزایش زیادی داشتیم ضمن اینکه برای سیاست های جمعیتی بودجه خاصی اختصاص داده شد.

حریرچی تاکید کرد: همراهی دولت و مجلس باعث شد هم بودجه های خوبی برای حوزه بهداشت و درمان در نظر گرفته شود و هم دولت در شرایط نامناسب شش ماهه دوم سال 92 که بالاترین میزان تحریم ها بر کشور حاکم بود، بیشترین اعتبار را به حوزه سلامت اختصاص داد.

وی با اشاره به اینکه در قوانین سال 93 بالاترین رشد ممکن برای اعتبارات حوزه بهداشت و درمان پیش بینی و عملیاتی شد، گفت: به طور متوسط کل بودجه های حوزه بهداشت و درمان در سال 93، 60 درصد نسبت به سال 92 افزایش یافت. نتیجه اختصاص این میزان از بودجه، طبق نظرسنجی ها از استانداران، فرمانداران، ائمه جمعه و وزارت کشور، توانست به طور نسبی یا کامل، رضایتمندی بالای مردم را به همراه داشته باشد و میزان هزینه های پرداختی از سوی مردم بخصوص در حوزه درمان را کاهش دهد.

حریرچی در ادامه در خصوص ضمانت ادامه اجرای طرح تحول سلامت و پایداری اعتبارات این طرح گفت: رییس جمهور دولت یازدهم به اندازه 32 سال گذشته در مورد سلامت صحبت کرده و این نشان دهنده اولویت این حوزه در دولت است. ضمنا مجلس ترکیب دیدگاهی مثبتی نسبت به حوزه سلامت دارد. به طوری که 245 نفر از نمایندگان با امضای نامه از طرح تحول سلامت حمایت کرده اند. پس تا زمانی که این دولت روی کار است و حمایت مقام معظم رهبری و نمایندگان مجلس را به دنبال داریم، این طرح ادامه خواهد یافت و این حمایت یک ضمانت است.

به گفته قائم مقام وزیر بهداشت، در حوزه سلامت تصور اشتباهی وجود دارد که وزارت بهداشت اولویت را بر روی درمان قرار داده است. در حالی که ما اعتقاد داریم بیشتر هزینه ها باید به بخش پیشگیری و بهداشت اختصاص یابد.

وی ادامه داد: با این حال در ترکیب هزینه ها، بودجه حوزه بهداشت و پیشگیری جزء بهترین ترکیب ها خواهد بود. به طوریکه در سالهای گذشته درصد اختصاص بودجه به این حوزه 6 درصد بوده و ما تلاش می کنیم این عدد را به 15 درصد برسانیم.

حریرچی گفت: یکی دیگر از اهدافمان این است که هزینه های زائد را در حوزه سلامت کنترل کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: این وعده را می دهیم که تا آخر امسال و نیمه اول سال 94، کاهش عمده ای در هزینه های زائد حوزه سلامت داشته باشیم.