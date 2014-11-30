شکست خانگی تیم وحدت قم برابر ابومسلم مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین هفته از مسابقات فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان شامگاه شنبه به پایان رسید و تیم فوتبال وحدت قم در مسابقه ماقبل پایانی خود در لیگ سومین شکست فصل را پذیرا شد.

در این مسابقه که در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد تیم نسل ابومسلم خراسان با نتیجه یک بر صفر وحدت قم را شکست داد تا وضعیت خود را در جدول رده بندی بهبود بخشد.

شاگردان مهدی گائینی در این مسابقه خانگی که در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد با ترکیب محمدرضا وفایی، مجتبی مبینی‌پور، صالح زندی، علی بختیاری‌زاده (کاپیتان)، حامد امانی، علیرضا خدابنده لو، محمد عرب خراسانی، رضا کرمی، حمید پاکیزه، حبیب سعادتی و علی محمد روحانی به میدان رفت.

در این مسابقه وحدت بخت مناسبی برای پیروزی داشت و موقعیت‌های گلزنی زیادی بر روی دروازه سیاه جامگان خراسانی خلق کرد اما بی‌دقتی مهاجمان وحدت سبب شد این فرصت‌های طلایی برای گلزنی یکی پس از دیگری از دست برود.

در مقابل، ابومسلم که در این بازی حتی به کسب یک امتیاز هم راضی بود روی یک ضد حمله در نیمه دوم دروازه محمدرضا وفایی دروازه‌بان جوان وحدت در این بازی را فرو ریخت تا وحدت پس از باخت خانگی برای صنعت نفت آبادان، در فاصله ۳ هفته دومین شکست خانگی را متحمل شود.

ابومسلم در این مسابقه از روی نقطه پنالتی نیز فرصت گلزنی به دست آورد که محمدرضا وفایی ضربه بازیکن حریف را مهار کرد.

وحدت امسال برای نخستین بار نماینده قم در مسابقات فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان است و ترکیب این تیم را بازیکنان بومی فوتبال قم تشکیل می‌دهند.

بدین ترتیب وحدت در جدول ۸ امتیازی باقی ماند و در آخرین مسابقه دور رفت خود در جزیره کیش به دیدار تیم انتهای جدولی شاهین کیش می‌رود.

تیم وحدت قم در ۳ بازی اخیر خود تنها یک امتیاز گرفته و در ۲ بازی در قم برابر صنعت نفت آبادان و ابومسلم مشهد مغلوب شده و در کرمانشاه با بعثت این شهر یک بر یک مساوی کرده است.