ارائه طرح تحقیقاتی برای شورابه های دریاچه بختگان

طهمورث یوسفی در توضیح این خبر به خبرنگار مهر گفت: سازمان زمین شناسی جنوب کشور به دنبال آن است که طرح مطالعاتی را پیرامون شورابه های دریاچه بخنگان که دومین دریاچه بزرگ ایران است انجام دهد.

وی ادامه داد: در این راستا تحقیق پیرامون شورابه های این دریاچه و حتی راهکارهای احیاء آن انجام خواهد شد.

رئيس سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني منطقه جنوب(مرکز شيراز) اظهار داشت: این سازمان به دنبال آن است که راهکارهای احیاء دریاچه و حتی شرایط انتقال آب از خلیج فارس به بختگان را بررسی کند زیرا بختگان نیز از مانند دریاچه ارومیه از اهمیت زیادی برخوردار است.

یوسفی افزود: علاوه بر این مطالعات لازم پیرامون شورابه های این دریاچه نیز انجام خواهد شد تا طرحی پیرامون کشتهایی که با شورابه نیز می توان انجام داد را ارائه کرد.