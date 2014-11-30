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۹ آذر ۱۳۹۳، ۹:۳۹

در گفتگو با مهر مطرح شد:

ارائه طرح تحقیقاتی برای شورابه های دریاچه بختگان

ارائه طرح تحقیقاتی برای شورابه های دریاچه بختگان

شیراز - رئيس سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب از ارائه طرح تحقیقاتی در خصوص شورابه های دریاچه بختگان خبرداد.

طهمورث یوسفی در توضیح این خبر به خبرنگار مهر گفت: سازمان زمین شناسی جنوب کشور به دنبال آن است که طرح مطالعاتی را پیرامون شورابه های دریاچه بخنگان که دومین دریاچه بزرگ ایران است انجام دهد.

وی ادامه داد: در این راستا تحقیق پیرامون شورابه های این دریاچه و حتی راهکارهای احیاء آن انجام خواهد شد.

رئيس سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني منطقه جنوب(مرکز شيراز) اظهار داشت: این سازمان به دنبال آن است که راهکارهای احیاء دریاچه  و حتی شرایط انتقال آب از خلیج فارس به بختگان را بررسی کند زیرا بختگان نیز از مانند دریاچه ارومیه از اهمیت زیادی برخوردار است.

یوسفی افزود:  علاوه بر این مطالعات لازم پیرامون شورابه های این دریاچه نیز انجام خواهد شد تا طرحی پیرامون کشتهایی که با شورابه نیز می توان انجام داد را ارائه کرد.

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2432447

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