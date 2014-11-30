نمایش «مردان» در جشنواره «گوا» هندوستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فيلم سینمایی «مردان» اولین فیلم بلند بتين قبادی، فیلم برگزیده کشور عراق برای حضور در هشتاد و هفتمین دوره مراسم جوایز سینمایی آکادمی اسکار در سال 2015، در تازه ترین حضور بینالمللی خود، 6 آذرماه جاری در بخش سینمای جهان در چهل و پنجمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «گوا» در هندوستان روی پرده رفت.
تاکنون جشنوارههای مختلف بین المللی درخواست حضور این فيلم را در بخشهای رقابتی و غیررقابتی خود داشته اند و کشورهای مختلفی نیز برای نمایش این فیلم اعلام آمادگی کردهاند.
«مردان» در نخستین حضور بینالمللی خود در بخش «اکتشافات» با عنوان «آینده سینمای جهان» در سی و نهمين دوره جشنواره بینالمللی فيلم تورنتو در کانادا روی پرده رفت.