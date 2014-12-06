به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اللهیاری، مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی دانش‌ بنیان گفت: شتاب در اجرای سیاست‌های تبدیل به دانشگاه کارآفرین برای افزایش سهم کارآفرینان دانشگاهی در تولید ثروت ملی از جمله برنامه‌های مهم و اساسی در دفترتوسعه کارآفرینی دانش‌ بنیان است.

وی از تدوین آئین‌نامه دانشگاه کارآفرین خبر داد و افزود: این برنامه در حال حاضر در دست اجراست و انتخاب دانشگاه کارآفرین و اهدای جایزه سالانه در همین رابطه از دیگر اقداماتی است که به زودی انجام می گیرد.

اللهیاری همچنین اصلاح شاخص‌های ارزیابی دانشگاه‌ها را با توجه به شاخص‌های کارآفرینی، نظارت و ارزشیابی مستمر بر وظایف و عملکرد کمیته‌ها و مراکز کارآفرینی دانشگاه‌های کشور، ایجاد هماهنگی بین مراکز کارآفرینی دانشگاه‌ها و گسترش فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و ترویجی در سطح دانشگاه‌های کشور را از دیگر وظایف دفتر توسعه کارآفرینی دانست.

مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی دانش بنیان افزود: در این دفتر هماهنگی با دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در زمینه کارآفرینی دانش بنیان نیز به صورت مستمر انجام می‌شود.