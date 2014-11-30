کانون های فرهنگی هنری هسته مرکزی مساجد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا حدادیان صبح یکشنبه در نشست با رابط کانون های مساجد شهرستان گرمسار و آرادان با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های کانون مساجد افزود: کانون‌های فرهنگی مساجد باید با برگزاری جلسات مختلف، گفتمان و پاسخ به شبهات، فعالیت‌های فرهنگی خود را گسترش داده و زمینه گرایش جوانان را به مساجد فراهم کنند.

‎وی با اشاره به اینکه اعضای کانون های فرهنگی و هنری سربازان عرصه فرهنگ هستند که زحمات آنها هرگز فراموش نمی‌شود اظهار داشت: این افراد دست خالی و بدون هیچ چشم داشت در دل مساجد فعالیت می‌کنند.

مسئول دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان با اشاره به اینکه شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه ایجاب می کند تا مساجد به عنوان کانون تربیت دینی و فرهنگی مورد توجه و استفاده مطلوب قرار گیرد اظهار داشت: در این راستا لازم است محتویات مساجد به روز شود و فلسفه تعلیم و تربیت با عزم ملی و مدیریت جهادی دنبال شود.

حدادیان گفت: رسالت مهم کانونهای مساجد کادر سازی و نیروسازی ذیل گفتمان انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری است.

وی خواستار فعالیت بیشتر کانون های فرهنگی هنری مساجد دو شهرستان گرمسار و آرادان شد و گفت: به فعالیت کتابخانه های کانون مساجد نیز توجه ویژه ای شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: تجهیز این کتابخانه‌ها به تازه‌های نشر می تواند در راستای تقویت و توسعه فرهنگ کتابخوانی در مساجد مفید باشد.

به گفته حدادیان، کانون ها می توانند در زمینه های مختلف آموزش، پژوهش، حجاب و عفاف، نماز، ولایت، قرآن، مهدویت، سلامت، کتابخانه و آی تی و ... فعالیت داشته باشند.

رابط کانون های مساجد شهرستان گرمسار و آرادان نیز در این نشست با اشاره به فعالیت ۱۸ کانون مسجد در گرمسار و ۱۱ کانون مسجد در آرادان اظهار داشت: برخی از این کانون ها بطور فعال به انجام برگزاری مراسم های مختلف می پردازند.

عاشوری هدف از تشکیل کانون های مساجد را تأمین نیازهای معنوی جامعه و تغذیه کننده جوانان و نوجوانان برشمرد و گفت: در کانون های مساجد سعی می شود اقشار مختلف مردم از جمله کودکان، نوجوانان، جوانان و ... را جذب کنیم.