سئول براي تاييد صحت ممنوعيت ورود كالاهاي خود به ايران تلاش مي كند

به گزارش خبر گزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، روزنامه اقتصادي مائل چاپ سئول نوشت : ايران ورود كالا از كشورهاي كره جنوبي ، انگليس ، جمهوري چك و آرژانتين كه همگي به نفع قطعنامه آژانس عليه ايران راي دادند، ممنوع كرده است .



بان كي مون وزير امورخارجه كره جنوبي در يك نشست مطبوعاتي اظهارداشت : دولت ما از طريق كانال هاي ديپلماتيك درصدد تاييد اين اقدام گزارش شده از سوي دولت ايران است .

وي گفت : موضع دولت ما اين است كه موضوع هسته اي ايران وارتقا همكاري تجاري ايران و كره جنوبي بايد به يكديگر مرتبط باشد . مناسب نيست كه ايران چنين اقداماتي را با توجه به نگرش يك آژانس بين المللي اتخاذ كند .



خبرگزاري فرانسه نوشت : ايران ماه گذشته اعلام كرده بود در صورتي كه شركاي تجاري اين كشور به قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي بر ضد تهران راي دهند، آنها را مجازات خواهد كرد .