۲۷ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۲۴

بان كي مون وزير امور خارجه كره جنوبي:

سئول براي تاييد صحت ممنوعيت ورود كالاهاي خود به ايران تلاش مي كند

كره جنوبي امروزاعلام كرد كه تلاش مي كند از صحت گزارش هايي كه درباره اقدام ايران براي ممنوع كردن واردات كالا از كره به تلافي حمايت سئول از قطعنامه اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي بر ضد تهران منتشر شده است، اطمينان حاصل كند.

به گزارش خبر گزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، روزنامه اقتصادي مائل چاپ سئول نوشت : ايران ورود كالا از كشورهاي كره جنوبي ، انگليس ، جمهوري چك و آرژانتين كه همگي به نفع قطعنامه آژانس عليه ايران راي دادند، ممنوع كرده است .

بان كي مون وزير امورخارجه كره جنوبي در يك نشست مطبوعاتي اظهارداشت : دولت ما از طريق كانال هاي ديپلماتيك درصدد تاييد اين اقدام گزارش شده از سوي دولت ايران است .

وي گفت : موضع دولت ما اين است كه موضوع هسته اي ايران وارتقا همكاري تجاري ايران و كره جنوبي بايد به يكديگر مرتبط باشد . مناسب نيست كه ايران چنين اقداماتي را با توجه به نگرش يك آژانس بين المللي اتخاذ كند .

خبرگزاري فرانسه نوشت : ايران ماه گذشته اعلام كرده بود در صورتي كه شركاي تجاري اين كشور به قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي بر ضد تهران راي دهند، آنها را مجازات خواهد كرد .

