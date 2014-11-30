تیم ملی فوتسال روسیه به ایران آمد

به گزارش خبرنگار مهر تیم ملی فوتسال روسیه به همراه تیم امید این کشور شب گذشته وارد ایران شده و مستقیم از فرودگاه امام خمینی(ره) عازم شهر قم شدند.

همچنین تیم ملی و تیم امید فوتسال ایران هم روز گذشته به شهر قم رفتند تا خود را برای بازی با روسیه آماده کنند. تیم ملی ایران روز گذشته اولین جلسه تمرین خود را در سالن محل برگزاری مسابقه انجام داد و امروز هم دومین و آخرین تمرین خود را پشت سر خواهد گذاشت.

قرار است روس ها هم امروز یک جلسه تمرینی در زمین مسابقه انجام دهند.

تیم فوتسال امید ایران و امید روسیه روزهای دوشنبه و سه شنبه از ساعت 14 به مصاف هم می روند و تیم های ملی این دو کشور هم از ساعت 16 همان روز مقابل یکدیگر بازی می کنند.