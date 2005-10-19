توسعه يافتگي تهران يك توهم است// تهران حريم ندارد// آفتاب تهران را تهديد مي كند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، چمران پيش از ظهر امروز با حضور در جلسه شوراي اداري شهرستان تهران با بيان اين مطالب اظهارداشت: اين ظلم است كه با ديدن آپارتمان ها و پل هاي مختلف و امكاناتي نظير اين موارد در سطح شهر تمام مشكلات كلان شهر تهران را فراموش كنيم.

وي افزود: عموما گمان مي شود تهران چون از پتانسيل اقتصادي بالايي برخوردار است، حتما امكانات زيادي هم دارد اما اينطور نيست و وضع به گونه اي است كه هر موضوعي كه به تهران بر مي گردد و قرار مي شود در مورد آن تصميم گيري شود از جمله بودجه با مخالفت برخورد مي شود .

وي تاكيد كرد: شهر تهران مشكلات خاص خود را دارد يكي از اين مشكلات همان مديريت جزيره اي آن است كه همين امر باعث شده سلامت و ارتباط خوبي ميان مردم وجود نداشته باشد .

وي خاطرنشان كرد: توجه به تهران نگاه ملي مي طلبد نه استاني و به علت توجهي كه از سراسر نقاط دنيا به آن وجود دارد، بايد اين واقعيت را پذيرفت و تهران را در حدي كه شايسته پايتخت نظام جمهوري اسلامي استف به دنيا عرضه كنيم.

چمران مشكل حريم تهران را از جمله ديگر مشكلات اساسي شهر تهران دانست و افزود: وجود شهر آفتاب به طور جدي شهر تهران را تهديد مي كند.

وي افزود: طبق پيشنهاد شوراي عالي شهر سازي و معماري بايد 3 يا 5 برابر شهر حريم وجود داشته باشد كه اين فضا ، فضاي آزادي است در حالي كه اينطور نيست.

رييس شوراي شهر تهران افزود: هر چند در جلسه اي كه درخدمت رييس جمهور سابق بوديم، ايشان موارد را بررسي كردند و دستور دادند كه شوراي عالي شهر سازي بحث حريم تهران را تصويب كند، اما اين مصوبه پس از ابلاغ هيچگاه اجرا نشد و چند روز گذشته هم حتي منطقه ديگري را از تهران جدا كردند و هم اكنون هم بحث شهر آفتاب مطرح است.

چمران خاطرنشان كرد: به هر حال مشخص نبودن حريم مشكل مهمي براي تهران است و آسيب هاي اجتماعي و مشكلات فراواني را به بار خواهد آورد و بايد تلاش همه جانبه اي شود كه از نظر "حريم" ضوابط خاص را در شهر تهران پياده كنيم .

رييس شوراي شهر تهران با بيان اين مطلب كه شهرتهران پشتيبان جمهوري اسلامي و ام القراي كشورهاي اسلامي است ، تصريح كرد: تهران به عنوان شهري كه دنيا به عنوان يك تفكر و ايدئولوژي به آن چشم دوخته اند ، و شهري كه اگر قرار باشد حركتي در جمهوري اسلامي نهادينه شود، بايد از اين شهر شروع شود داراي اهميت فراوان است و لذا بايد حركات اصلاحي از تهران آغا زشود.