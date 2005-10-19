۲۷ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۵۳

چمران در جلسه شوراي اداري شهرستان تهران؛

توسعه يافتگي تهران يك توهم است// تهران حريم ندارد// آفتاب تهران را تهديد مي كند

مهدي چمران رييس شوراي شهر تهران گفت: گمان نكنيد تهران شهر توسعه يافته است، توسعه يافتگي در تهران تنها يك توهم است، زيرا در بسياري از سطوح استانداردهاي تهران از استانداردهاي شهرستان هاي محروم كشور هم پايين تر است.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، چمران پيش از ظهر امروز با حضور در جلسه شوراي اداري شهرستان تهران با بيان اين مطالب اظهارداشت: اين ظلم است كه با ديدن آپارتمان ها و پل هاي مختلف و امكاناتي نظير اين موارد در سطح شهر تمام مشكلات كلان شهر تهران را فراموش كنيم.

وي افزود: عموما گمان مي شود تهران چون از پتانسيل اقتصادي بالايي برخوردار است، حتما امكانات زيادي هم دارد اما اينطور نيست و وضع به گونه اي است كه هر موضوعي كه به تهران بر مي گردد و قرار مي شود در مورد آن تصميم گيري شود از جمله بودجه با مخالفت  برخورد مي شود .

وي تاكيد كرد: شهر تهران مشكلات خاص خود را دارد يكي از اين مشكلات همان مديريت جزيره اي آن است كه همين امر باعث شده سلامت و ارتباط خوبي ميان مردم وجود نداشته باشد .

وي خاطرنشان كرد: توجه به تهران نگاه ملي مي طلبد نه استاني و به علت توجهي كه از سراسر نقاط دنيا به آن وجود دارد، بايد اين واقعيت را پذيرفت و تهران را در حدي كه شايسته پايتخت نظام جمهوري اسلامي استف به دنيا عرضه كنيم.

چمران مشكل حريم تهران را از جمله ديگر مشكلات اساسي شهر تهران دانست و افزود: وجود شهر آفتاب به طور جدي شهر تهران را تهديد مي كند.

وي افزود: طبق پيشنهاد شوراي عالي شهر سازي و معماري بايد 3 يا 5 برابر شهر حريم وجود داشته باشد كه اين فضا ، فضاي آزادي است در حالي كه اينطور نيست.

رييس شوراي شهر تهران  افزود: هر چند در جلسه اي كه درخدمت رييس جمهور سابق بوديم، ايشان موارد را بررسي كردند و دستور دادند كه شوراي عالي شهر سازي بحث حريم تهران را تصويب كند، اما اين مصوبه پس از ابلاغ هيچگاه اجرا نشد و چند روز گذشته هم حتي منطقه ديگري را از تهران جدا كردند و هم اكنون هم بحث شهر آفتاب مطرح است.

چمران خاطرنشان كرد: به هر حال مشخص نبودن حريم مشكل مهمي براي تهران است و آسيب هاي اجتماعي و مشكلات فراواني را به بار خواهد آورد و بايد تلاش همه جانبه اي شود كه از نظر "حريم" ضوابط خاص را در شهر تهران پياده كنيم .

رييس شوراي شهر تهران با بيان اين مطلب كه شهرتهران پشتيبان جمهوري اسلامي  و ام القراي كشورهاي اسلامي  است ، تصريح كرد: تهران به عنوان شهري كه دنيا به عنوان يك تفكر و ايدئولوژي  به آن چشم دوخته اند ، و شهري كه اگر قرار باشد حركتي در جمهوري اسلامي نهادينه شود، بايد از اين شهر شروع شود  داراي اهميت فراوان است و لذا بايد حركات اصلاحي از تهران آغا زشود.

