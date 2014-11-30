مشکلات زعفران در سرزمین طلای سرخ ایران/ چوب حراج بر دلارهای زعفرانی

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان جنوبی با 15 هزار و 250 هکتار زیرکشت زعفران و با در اختیار داشتن 35 درصد از کل عرصه‌های زعفران‌کاری در کشور؛ ناخدای کشتی طلای سرخ ایران است که متاسفانه در سال جاری نیز کشاورزان این محصول با کوهی از مشکلات که ناشی از عوامل طبیعی و انسانی است دست و پنجه نرم می کنند.

تقریبا هرساله یخبندان و سرمازدگی خسارت زیادی بر محصولات کشاورزی از جمله محصول زعفران خراسان جنوبی وارد می‌کند و کشاورزانی را که با هزاران امید دل به کسب و کار کشاورزی در این دوران سخت خشکسالی بسته‌اند، را گرفتار خسارات میلیاردی کرده است.

خرید و فروشهای صوری دلالان برای کاهش قیمت و هدرفت تلاش های بی وقفه کشاورزان و سود های کلان دلالان و خشکسالی 15 ساله از دیگر مشکلاتی است که زعفرانکاران سرزمین طلای سرخ ایران را امسال درگیر کرده است.

طلای سرخ ایران همچنان بی شناسنامه

سنتي بودن کاشت، داشت و برداشت زعفران، يکي از عمده مشکلات توليد طلاي سرخ در خراسان جنوبی بوده و در کنار آن نوسانات قيمت طلاي سرخ مهمترين دغدغه توليد کنندگان اين محصول صادراتي است.

به اعتقاد اکثر کارشناسان افزايش کيفيت در توليد زعفران ايران منجر به افزايش رقابت بازار طلاي سرخ کشور در بعد بين المللي خواهد شد.

در سال هاي اخير به دليل تلاطم شديد حاکم بر بازار توليد و صادرات زعفران، قيمت اين محصول در بازارهاي داخلي و به تبع آن در صادرات نيز دچار نوسانات شديدي شده و اين در حالي است که يکي از عوامل مهم ماندگاري و موفقيت در بازارهاي جهاني، ثبات است که اين ثبات درزمينه هاي قيمت و مقررات حاکم بر توليد و صادرات از اهميت ويژه اي برخوردار است.

نوسانات بيش از حد قيمت زعفران بازارهاي خارجي و مشتريان اين محصول را نسبت به ايران بي اعتماد مي کند و بخشي از مشتريان طلاي سرخ کشور که توان خريد محدود دارند به فکر کالاي جايگزين و يا حذف زعفران از چرخه مصرف خود مي باشند.

چند سالی از تشکیل شورای ملی زعفران می‌گذرد، اما هنوز چالشهایی مانند نبود برند مشخص و تعریف شده کشت و برداشت سنتی، خرید و فروش فله ای و بدون بسته بندی متناسب با ذائقه مشتریان خارجی و اروپایی وقاچاق پیاز زعفران همچنان به قوت خود باقی است، ضمن اینکه رقبای جدیدی نیز مانند افغانستان، هند و چین نیز به میدان آمده‌اند.

رقبای جدید در کمین زعفران ایران

نائب رئیس شورای ملی زعفران ایران در گفتگو با مهر با بیان اینکه سالانه 135 تن زعفران به ارزش 270 میلیون دلار به بیش از 50 کشور جهان صادر می شود، افزود: این صادرات بیش از 300 میلیون دلار ارزآوری دارد.

محسن احتشام با بیان اینکه شهرستان قائنات قطب تولید زعفران و با کیفیت ترین محصول زعفران کشور در این شهرستان تولید می شود، تصریح کرد: سالانه در خراسان جنوبی 50 تن زعفران تولید که به دلیل کیفیت بالای محصول زعفران استان تمام محصول تولیدی در حوزه صادرات قرار می گیرد.

وی با اشاره به مشکلات زعفران کاران خراسان جنوبی افزود: عدم حمایت از صادر کنندگان زعفران، عدم مدیریت بر بازار زعفران، عدم حمایت از صنایع تبدیلی زعفران از مهمترین مشکلات محصول زعفران استان است.

نائب رئیس شورای ملی زعفران ایران انتقاد کرد: زمانی که تسهیلات بانکی با سود 22 درصد برای راه اندازی یک واحد فراوری محصول زعفران پرداخت می شود این حمایت نیست.

لزوم راه اندازی بورس کالاهای کشاورزی

وی با اشاره به اینکه بزرگترین واحد فراوری زعفران در خراسان جنوبی راه اندازی شده است، افزود: هم اکنون این واحد فعال اما با کوهی از مشکلات دست و پنجه نرم می کند.

احتشام تاکید کرد: با توجه به نابسامانی در بازار داخلی و حضور سودجویان و دلالان راه اندازی بورس کالای کشاورزی ضروری است.

وی کشف قیمت محصولات توسط کشاورزان، ساماندهی و مدیریت بر بازار داخلی را از مزایای این بورس کالا عنوان کرد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران از حضور رقبای جدید برای زعفران ایران خبر داد و افزود: کشورهای چین، افغانستان و هند با استفاده از فناوری نوین در کشت زعفران به دستاوردهای مهمی دست یافته اند و خود را به عنوان رقیبی جدی در مقابل بازرگانان ایرانی معرفی می‌کنند.

80 درصد زعفران خراسان جنوبی به صورت خام صادر می شود

احتشام عنوان کرد: کشورهایی از جمله اسپانیا، امارت متحده، ایتالیا، چین، فرانسه، انگلستان، استرالیا، سوئد، عربستان سعودی، کویت و بحرین بزرگ ترین وارد کنندگان زعفران ایران به شمار می روند.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد زعفران خراسان جنوبی به صورت خام به خارج صادر می‌شود، گفت: در این رابطه کشورهای اسپانیا و امارت با بسته‌بندی مناسب، زعفران ایرانی را با نام و برند خودشان روانه بازارهای بین المللی می کنند.

نائب رئیس شورای ملی زعفران ایران بر تبلیغات و برندسازی زعفران تاکید کرد و گفت: تقویت برندسازی به تثبیت جایگاه زعفران ایران و پرآوازه کردن آن کمک زیادی می‌کند.

تهیه برند ملی زعفران در دستور کار

احتشام از اجرای طرح ارتقای کیفیت و شناسه تولید زعفران برای دومین سال متوالی در 40 پایگاه فرآوری زعفران در خراسان جنوبی خبر داد و اظهار کرد: این طرح در قالب 70 پایگاه فرآوری زعفران در استان های خراسان رضوی و جنوبی اجرا شده است.

وی با بیان اینکه به دلیل عدم حمایت دولت، برخی از صنایع فرآوری زعفران در سطح استان به حالت نیمه فعال تبدیل شده اند، افزود: متاسفانه بالا بودن نرخ سود بانکی و عدم حمایت های دولتی سبب شد تا عدم سودآوری کار بحث فرآوری محصول در استان را از فعالیت بیاندازد.

وی با بیان اینکه برند ملی زعفران در دست تهیه است، گفت: تا کنون در زمینه محصول زعفران 10 برند خصوصی در ایران تهیه شده است.

نائب رئیس شورای ملی زعفران ایران تاکید کرد: مسئولان از زعفران ایران در بازار های جهانی حمایت کنند چرا که حمایت از این محصول حمایت از کشاورزان است.

وی در پایان یادآور شد: 95 درصد زعفران جهان در ایران تولید می شود که سهم خراسان جنوبی از این میزان 35 درصد است.

تولید 50 تن زعفران در سرزمین طلای سرخ ایران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه پيش بيني مي شود 50 تن زعفران از سطح 15 هزار و 250 هكتار اراضي استان برداشت شود، افزود: این میزان نسبت به سال گذشته پنج درصد افزايش داشته است.

ولی پور مطلق ارزش ريالي محصول زعفران خراسان جنوبی را 180ميليارد ريال برآورد کرد و افزود: بیشترین سطح زیر کشت زعفران مربوط به شهرستان قاینات با سطح زیر کشت چهار هزار و 442 هکتار است.

فعالیت پنج واحد فراوری زعفران در خراسان جنوبی

وی افزود: خراسان جنوبی در زمینه توليد محصول زعفران مقام دوم کشور و در زمینه کیفیت محصول مقام اول را کسب کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 35 هزار و 830 بهره بردار در زمینه تولید محصول زعفران در خراسان جنوبی فعالیت دارند، گفت: برداشت زعفران از نيمه دوم مهرماه شروع و تا اوايل آذر ماه ادامه دارد.

وی اعطاء زمين، مجوز و تسهيلات به صنایع بسته بندی و فرآوری، ارائه تسهیلات مورد نیاز جهت احداث مزارع زعفران به متقاضیان،ارائه تسهیلات مورد نیاز در خصوص جوان سازی مزارع زعفران، برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش فنی بهره برداران و تهیه نشریه فنی زعفران برای زعفران کاران را ازسياست گذاري جهاد كشاورزي خراسـان جنوبي در راستـاي حمايت از كشاورزان عنوان کرد.

ولی پور تصریح کرد: تاکنون تعداد 19 باب پروانه تأسيس با ظرفيت 109 تن و پنچ پروانه بهره برداری با ظرفیت 10 تن درخراسان جنوبی صادر شده است.

وی در پایان خشكسالي هاي 16 ساله اخیر، كاهش آبدهی قنوات، كاهش كيفيت منابع آبي، تغييرات و نوسانات قيمت را از مشکلات زعفران کار استان دانست.

هاشم ولی پور مطلق عنوان کرد: استفاده از پیاز سالم و درشت، استفاده از کودهای آلی از قبیل کود حیوانی و کودهای بیولوژیک و محلول پاشی با عناصر میکرو، آبیاری به موقع و به میزان کافی ، مبارزه با علف های هرز و مبارزه با آفات و بیماری ها مخوصا پیاز زعفران از جمله نكات مهم در افزايش عملكرد اين محصول استراتژيك است.

وی تاکید کرد: با توجه اینکه رویکرد تولید محصول سالم مورد توجه جهاد کشاورزی است در این زمینه استفاده از کودهای آلی و زیستی در زراعت زعفران مدنظر قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین کشاورزان به منظور کاهش آلودگی های میکروبی خصوصاً درزمان برداشت و پس از برداشت با استفاده از ظروف استاندارد و رعایت مسایل بهداشتی و نحوه صحیح خشکانیدن زعفران در جهت ارتقاء کیفی این محصول ارزشمند اقدام کنند.

تنها 739 هکتار مزارع زعفران استان بیمه هستند /مزارع بیمه شده 30 درصد خسارت دید

مسئول صندوق بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی نیز در گفتگو با مهر، اظهارکرد: در آبان ماه سال جاری و همزمان با آغاز فصل برداشت محصول زعفران در استان به دلیل وقوع تگرگ، باران و یخبندان مزارع بیمه شده خراسان جنوبی 30 درصد خسارت دید.

جواد غنچه با اشاره به اینکه در حال حاضر از مجموع 14 هزار و 287 هکتار سطح زیر کشت محصول زعفران استان 739 هکتار زیر پوشش بیمه است، گفت: تاکنون در استان هزار و 385 بهره بردار نسبت به بیمه محصول زعفران خود اقدام کرده اند.

وی افزود: پوشش بیمه ای محصول زعفران استان تا 15 آذرماه ادامه دارد.

مسئول صندوق بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در حال بررسی میزان خسارت وارد شده به محصول زعفران هستیم که در این زمینه بیشترین خسارات به مزارع شهرستان قاین وارد شده است.

کاهش 20 درصدی تولید در کیفی ترین قطب زعفران ایران

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان قاین در گفتگو با مهر، با بیان اینکه سطح زیر کشت محصول زعفران در شهرستان قاینات چهار هزار و 442 هکتار است، افزود: در سال جاری پیش بینی شده که این سطح زیر کشت 14 تن زعفران برداشت شود.

سید عبدالحسین سجادی با اشاره به اینکه شهرستان قاین بیشترین سطح زیرکشت زعفران استان را دارد، ادامه داد: در سال جاری برداشت محصول زعفران در شهرستان قائنات 20 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه در اواخر زمستان سال گذشته جهت تقویت پیاز زعفران بیش از سه هزار و 200 کیلوگرم ریزمغذی به صورت الگویی در بین زعفرانکاران این شهرستان توزیع شده است، افزود: در تابستان سال جاری نیز مقدار 615 کیلوگرم کود هیومیک اسید جهت اختلاط با آب اول زعفران بین زعفرانکاران شهرستان به صورت الگویی توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال 1391 از محل کارگروه توسعه بخش کشاورزی 423 بهره بردار جهت احداث مزارع زعفران به بانکهای عامل معرفی شدند، اظهارکرد: این اقدام باعث احداث 260 هکتار مزرعه زعفران در سطح این شهرستان شده است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان قاین کم آبی ناشی از 16 سال خشکسالی، عدم ثبت بازار زعفران و دلالان را از مهمترین مشکلات زعفران کاران شهرستان قاین عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر قیمت هر مثقال زعفران در شهرستان قاین 18 هزار تومان است.

خسارت یک میلیارد و 550 میلیون ریالی یخبندان به مزارع شهرستان قاین

وی با اشاره به بارش باران در تاریخ 14 آبان ماه سال جاری گفت: به دلیل وقوع باران در این تاریخ و در پی آن یخبندان 20 درصد از مجموع 110 هکتار از مزارع این شهرستان خسارت وارد شود.

سجادی ادامه داد: این یخبندان مبلغ یک میلیارد و 550 میلیون ریال به مزارع شهرستان قاین خسارات وارد کرده است.

وی با بیان اینکه زمان کاشت زعفران اوایل خرداد ماه و اواخر تابستان و زمان برداشت آن از اول آبان‌ ماه تا اواخر آبان‌ ماه در مناطق مختلف شهرستان ادامه دارد، تصریح کرد: در سال جاری حدود 480 میلیارد ریال درآمد ناخالص نصیب کشاورزان این شهرستان ازمحل فروش زعفران می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قاین گفت: زعفران‌کاران این شهرستان تاکنون اقدامی برای توسعه آبیاری تحت فشار در اراضی زعفران خود انجام نداده‌‌اند.

آبیاری 500 هکتار از مزارع شهرستان قاین با تانکر

سجادی با اشاره به کمبود آب در شهرستان قاین افزود: با وجود خشکسالي ها و کم شدن منابع آبي 500 هکتاراز سطح زير کشت محصول زعفران این شهرستان نيازمند آبياري با تانکر است

وی ادامه داد: براي آب رساني در هر هکتار از مزارع زعفران حدود سه ميليون تومان اعتبار مورد نياز است .

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان قاین با بيان اين که از سال 91 رديف اعتباري براي آب رساني به مزارع در نظر گرفته شده است، گفت: بيشترين سطح زير کشت محصول زعفران در حوزه قنات ها است که خشک شدن 30 درصد قنات ها و افت 40 درصدي آب هاي زير زميني باعث شده کشاورزان با مشکل جدي مواجه شوند .

وي مهمترين راهکار براي جلوگيري از خسارت زياد به کشاورزان را تغيير روش کشت ،توصيه به انجام کشت در خرداد ،استفاده از کودهاي آلي ،دامي و زيستي به جاي کود هاي شيميايي دانست.

سجادی با اشاره به اینکه اجراي طرح شناسه دار کردن زعفران و برگزاري کارگاه هاي آموزشي در قطب هاي کشت زعفران باعث حفظ کيفيت اين محصول می شود، بیان کرد: اين طرح با همکاري شوراي ملي زعفران و جهاد کشاورزي از دو سال پيش در اين منطقه آغاز شد که به علت کمبود اعتبار امسال اجرا نشده است.

کمبود بارندگي ها افت محصول زعفران را در پی داشته است

یکی از زعفران کاران شهرستان قاین در گفتگو با مهر، با اشاره به مشکلات زعفران کاران این منطقه افزود: درگذشته به دلیل افزایش بارندگی از هرهکتار سه تا چهار کیلوگرم زعفران خشک برداشت می شد که هم اکنون به دلیل خشکسالی و کاهش آبدهی قنوات این میزان به یک چهارم کاهش یافته است.

علی عباسی با اشاره به اینکه بارش باران درارتقای کیفیت محصول تولید شده تاثیرگذاربوده است، به دلیل خشکسالی های چند سال اخیر کیفیت محصول زعفران از بین رفته است.

وی سطح زیر کشت محصول زعفران خود را دو هکتار عنوان کرد و بیان داشت: به دلیل خشکسالی برخی از کشاورزان اقدام به کندن پیاز زعفران خود کرده اند.

زعفران کار خراسان جنوبی بیان کرد: زعفران کاران شهرستان قاین با کمبود آب مواجه هستند و بسیاری از کشاورزان آب مزارع خود را به وسیله تانکر تامین می کند که این از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست.

نوسانات شدید قیمت زعفران و سودی که دلالان به جیب می زنند

وی افزود: با وجود اینکه ما به عنوان کشاورزان زحمت های زیادی در زمینه تولید این محصول می کشیم اما سود اصلی این محصول به جیب دلالان می رود.

وی، مشکل دیگرخود را کمبود کود خوب با قیمت مناسب دانست و بیان کرد: جهاد کشاورزی کود سفید را به صورت یکجا و با قیمتی به کشاورزان می‌فروشد که با بازار فقط 1500 تومان تفاوت دارد.

عباسی در پایان نوسانات شدید قیمت زعفران را از مهمترین عامل نارضایتی کشاورزان عنوان کرد و افزود: درهنگام برداشت محصول، قیمت‌ها به شدت پایین می‌آید و بیشترین سود را دلالان به جیب می زنند.

وی تاکید کرد: زعفران محصول مهم و استراتژیک محسوب می‌شود که هنوز متولی خاصی ندارد که مسئولان استان باید تلاش کنند این محصول مهم و استراتژیک همانند محصولات دیگر کشاورزی همچون گندم مورد حمایت قرار گیرد تا دست دلالان از آن کوتاه شود.

..............................

گزارش: حکیمه مصطفایی