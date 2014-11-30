فعالیت ۲۱ مجتمع تولیدی و فراوری کشاورزی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی صبح یکشنبه در جلسه معرفی دبیر ستاد مجتمع های تولیدی استان سمنان بیان کرد: مجتمع های تولیدی در استان می تواند به عنوان نمایی از فعالیت ها و عملکرد سازمان نمود داشته باشد و کار چند وجهی در مجتمع ها به واقع سیر کاملی از چرخه واگذاری تا تولید قابل مشاهده است.

وی گفت: در مجتمع های تولیدی، تبلور کار جمعی، کاهش هزینه ها، تحقق موضوعات ترویجی و الگویی، رعایت الگوی کشت، بهره وری بالا با استفاده بهینه از منابع، افزایش عملکرد در واحد سطح، ایجاد اشتغال و درآمد کاملا قابلیت اجرایی و نمود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: سرکشی مستمر از مجتمع ها، تسلط لازم بر واگذاری ها، جلب سرمایه گذار، نظارت بر روند و پیشرفت کار، برآوردهای لازم اعتباری برای تکمیل کارها در مجتمع ها، پیگیری برای تخصیص منابع ملی از موضوعات قابل پیگیری در بحث مجتمع هاست.

موسوی همچنین تاکید کرد: تکریم ارباب رجوع، پاسخگوئی مناسب همراه با حسن خلق، برقراری ارتباط مناسب برای تاثیر مثبت در کارها، امانت داری، تلاش برای پیگیری امور مربوط به موضوعات مختلف ارجاعی و ... از موضوعات مد نظر و قابل انتظار در حوزه سازمان است.

در پایان جلسه با اهداء لوح تقدیر از عبدالله جاوید پور دبیر سابق مجتمع های تولیدی استان سمنان که به افتخار بازنشستگی نائل شدند، تقدیر شد و داراب دارابی زاده با حکم رئیس سازمان جهاد کشاورزی به سمت دبیر جدید مجتمع های تولیدی استان منصوب شد.

در استان سمنان ۲۱ مجتمع تولیدی با استفاده از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و هیئت دولت احداث شده است که درآن ها فعالیت گلخانه ای و دامپروری در حال انجام است.