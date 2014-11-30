به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانی پور پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به بررسی لایحه نامگذاری ایستگاه‌های خط ۲ و ۳ مترو اصفهان در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: این لایحه در شورای عالی شهرسازی و معماری در نشستی که در مرداد ماه برگزار شد بود تهیه شده است.

وی با بیان اینکه تهیه نقشه منظر تاریخی شهر اصفهان برای بافت تاریخی این شهر از مصوبات شورای عالی و شهرسازی در خصوص نامگذاری ایستگاه‌های ۲ و ۳ مترو اصفهان بوده است، ادامه داد: در این راستا قرر شد که مراجع ذی ربط استانی مربوط به شهرسازی با سازمان میراث فرهنگی برای راه اندازی خط ۲ مترو اصفهان به توافق برسند و برای نامگذاری ایستگاه‌های خط ۲ و ۳ قطار شهری این متن توافق به شورای عالی ترافیک ارائه گردد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه هنوز شهرداری و میراث فرهنگی برای راه‌اندازی خط ۲ مترو اصفهان به توافق نرسیده‌اند، ادامه داد: در حال حاضر اختلاف این دو نهاد در خصوص عبور و یا عدم عبور مترو از زیر میدان امام (ره) است.

وی با تاکید بر اینکه هنوز وزارت راه و شهرسازی با راه اندازی خط ۲ مترو اصفهان موافقت نکرده است، ادامه داد: بر این اساس و با توجه به نظر برخی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با توجه به اینکه نامگذاری ایستگاه‌ها شاید به باور برخی‌ها به گونه‌ای مجوز راه اندازی این خط تلقی می‌شود در حال حاضر با رای اعضای شورا مسکوت ماند.

واشیانی پور در ادامه به تجلیل از ورزشکاران قهرمان پارآسیایی اصفهان در این جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: در این جلسه از ۴ نفر از مدال‌آوران طلا، ۵ نفر از مدال‌آوران نقره و تعدادی از مدال آوران برنز استان تجلیل به عمل آمد.

وی ادامه داد: بسیاری از این ورزشکاران نیازمند حداقل زندگی عادی و شادی و نشاط هستند و ضروری است که مسئولان نسبت به این امر توجه داشته باشند.