پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"آلکسی پوشکوف" رئیس کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه همچنین اعلام کرد: اوکراین از شرایط مناسب و کافی برای پیوستن به اتحادیه اروپا برخوردار نیست.

وی با پر مخاطره خواندن این رویداد احتمالی اظهار داشت:اوکراین تا داشتن شرایط با ثبات و استاندارد فاصله زیادی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تاسف از مواضع اخیر پاپ در قبال اتحادیه اروپا گفت : اگر مقامات بروکسل می‌خواهند که کار اتحادیه اروپا کاملا به پایان خط برسد، بهترین کار پذیرفتن عضویت اوکراین در این ساختار خواهد بود.

رهبر کلیسای کاتولیک در نشست پارلمان اروپا در استراسبورگ اعلام کرده بود که عدم اعتماد به ساختارهای دولتی در بین شهروندان اتحادیه اروپا بشدت افزایش یافته و خود اروپا رو به مرگ رفته است و دیگر نمی‌توان آن را قاره‌ای «فعال و زنده» نامید.

اوکراین در اواخر ماه ژوئن به طور نهایی توافقنامه مربوط به مشارکت با اتحادیه اروپا را امضاء کرد که این سند شامل ایجاد منطقه آزاد تجاری نیز می‌شود.