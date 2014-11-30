سروش رفيعی كارت معافيت دارد/ بختیار تمرینات را آغاز کرد

محمد حسين ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: سروش رفيعي كارت معافيت دارد و در حال حاضر منتظر صدور حكم وي هستيم. در صورت صدور حكم مي تواند براي فولاد بازي كند ولی هم اکنون وی در کنار سایر بازیکنان تیم تمرین می کند.

وي افزود: بختيار رحماني نيز وضعيتش مانند ساير بازيكنان است و در حال حاضر منتظر صدور حكم وي براي بازي در تيم هستيم. البته مصدومیت بختیار تا حدودی برطرف شده و وی از روز گذشته تمرینات سبک خود را در کنار سایر بازیکنان آغاز کرده است.

سرپرست تيم فوتبال فولاد خوزستان در خصوص تقویت تیم برای ادامه رقابت های لیگ برتر نیز تصريح كرد: 100 درصد قصد جذب بازيكن جديد در پست هاي دفاع، هافبك و مهاجم را براي تيم فولاد داريم و در این خصوص مذاکراتی را با برخی بازیکنان آغاز کرده ایم.

ابن قاسم يادآور شد: در حال حاضر وضعيت تيم خوب بوده و برنامه اردويي براي تيم نداريم. سه شنبه همين هفته به مصاف تيم تراكتور سازي تبريز و 20 آذر ماه نيز به مصاف تيم پرسپوليس مي رويم.

وي در پايان گفت: بازيكنان تمرينات خوبي را پشت سر گذاشته اند بنابراين از تمامي هواداران مي خواهم در بازي ها حضور پيدا كرده و تيم خود را تشويق كنند چون نياز مبرمي به تشويق آنها داريم.