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۹ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۴۵

صالحي:

قاتل جوان اهل شوش در كمتر از چهار ساعت دستگیر شد

قاتل جوان اهل شوش در كمتر از چهار ساعت دستگیر شد

اهواز ـ جانشين فرمانده انتظامي خوزستان از دستگيري قاتل جوان شهر شوش در كمتر از چهار ساعت توسط ماموران نیروی انتظامی خبر داد.

سرهنگ سيد محمد صالحي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: در تماس تلفني با مركز فوريت هاي پليس 110 در خصوص يك فقره تيراندازي منجر به قتل در منطقه شاوور شهرستان شوش، تيمي از عوامل انتظامي و كارآگاهان پليس آگاهي اين شهر به محل اعزام شدند.

وي افزود: به محض ورود به محل، ماموران فردي 28 ساله كه از ناحيه پيشاني مورد اصابت گلوله قرار گرفته و فوت شده بود را مشاهده كردند. با حضور عوامل تشخيص هويت بررسي براي رديابي آثار به جا مانده از قاتل شروع شد و جسد مقتول با هماهنگي مقام قضايي به پزشكي قانوني منتقل شد.

جانشين فرمانده انتظامي خوزستان تصريح كرد: با بررسي كارشناسان هويت قاتل مخفيگاه وي در خارج از شهر شناسايي شده و در نهايت دستگير شد. در بازرسي از مخفيگاه متهم يك قبضه اسلحه شكاري كه در قتل از آن استفاده شده كشف شد.

صالحي يادآور شد: متهم به مراجع قضايي منتقل شد. قاتل در بازجويي هاي پليس اعتراف كرده كه مرگ مقتول بر اثر سهل انگاري آزمايش اسلحه بود و بعد از وقوع قتل به علت ترس فرار كرده است.

وي عنوان كرد: اين قاتل در كمتر از چهار ساعت شناسايي و دستگير شد. برابر ماده شش قانون مجازات قاچاق سلاح اگر فردي به طور غير مجاز سلاح يا مهمات را تهيه، نگهداري و يا اينكه معامله كند بسته به نوع سلاح به حبس از 91 روز تا 5 سال و پرداخت جريمه 10 تا 80 ميليون جريمه مي شود.

كشف 280 ميليون ريال كالاي قاچاق

جانشين فرمانده انتظامي خوزستان همچنین گفت: ماموران انتظامي شهرستان خرمشهر در راستاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز حين كنترل محورهاي مواصلاتي به يك دستگاه كاميون مظنون شدند و با استفاده از علائم هشدار دهنده آن را متوقف كردند.

خواجوي ادامه داد: در بازرسي هاي انجام شده از كاميون انواع كالاي خارجي شامل 50 بسته ماء الشعير، 540 بسته چاي، 144 پاكت چاي كيسه اي، 960 شيشه فلفل، 10 كارتن آدامس و 120 عدد كنسرو قاچاق كشف شد.

وي تاكيد كرد: اين كالاها فاقد هر گونه مجوز گمركي بودند كه ارزش آنها به طور تقريبي 280 ميليون ريال برآورد شده است. در اين رابطه يك متهم دستگير و پس از تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

جانشين فرمانده انتظامي خوزستان در پايان گفت: از شهروندان تقاضا مي كنيم در صورت مشاهده هر گونه فعاليت غير مجاز از جمله قاچاق و توزيع كالاهاي ممنوعه توسط افراد فرصت طلب و سودجو موضوع را از طريق تلفن فوريت هاي پليس 110 اطلاع دهند.

 

کد مطلب 2432849

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