قاتل جوان اهل شوش در كمتر از چهار ساعت دستگیر شد

سرهنگ سيد محمد صالحي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: در تماس تلفني با مركز فوريت هاي پليس 110 در خصوص يك فقره تيراندازي منجر به قتل در منطقه شاوور شهرستان شوش، تيمي از عوامل انتظامي و كارآگاهان پليس آگاهي اين شهر به محل اعزام شدند.

وي افزود: به محض ورود به محل، ماموران فردي 28 ساله كه از ناحيه پيشاني مورد اصابت گلوله قرار گرفته و فوت شده بود را مشاهده كردند. با حضور عوامل تشخيص هويت بررسي براي رديابي آثار به جا مانده از قاتل شروع شد و جسد مقتول با هماهنگي مقام قضايي به پزشكي قانوني منتقل شد.

جانشين فرمانده انتظامي خوزستان تصريح كرد: با بررسي كارشناسان هويت قاتل مخفيگاه وي در خارج از شهر شناسايي شده و در نهايت دستگير شد. در بازرسي از مخفيگاه متهم يك قبضه اسلحه شكاري كه در قتل از آن استفاده شده كشف شد.

صالحي يادآور شد: متهم به مراجع قضايي منتقل شد. قاتل در بازجويي هاي پليس اعتراف كرده كه مرگ مقتول بر اثر سهل انگاري آزمايش اسلحه بود و بعد از وقوع قتل به علت ترس فرار كرده است.

وي عنوان كرد: اين قاتل در كمتر از چهار ساعت شناسايي و دستگير شد. برابر ماده شش قانون مجازات قاچاق سلاح اگر فردي به طور غير مجاز سلاح يا مهمات را تهيه، نگهداري و يا اينكه معامله كند بسته به نوع سلاح به حبس از 91 روز تا 5 سال و پرداخت جريمه 10 تا 80 ميليون جريمه مي شود.

كشف 280 ميليون ريال كالاي قاچاق

جانشين فرمانده انتظامي خوزستان همچنین گفت: ماموران انتظامي شهرستان خرمشهر در راستاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز حين كنترل محورهاي مواصلاتي به يك دستگاه كاميون مظنون شدند و با استفاده از علائم هشدار دهنده آن را متوقف كردند.

خواجوي ادامه داد: در بازرسي هاي انجام شده از كاميون انواع كالاي خارجي شامل 50 بسته ماء الشعير، 540 بسته چاي، 144 پاكت چاي كيسه اي، 960 شيشه فلفل، 10 كارتن آدامس و 120 عدد كنسرو قاچاق كشف شد.

وي تاكيد كرد: اين كالاها فاقد هر گونه مجوز گمركي بودند كه ارزش آنها به طور تقريبي 280 ميليون ريال برآورد شده است. در اين رابطه يك متهم دستگير و پس از تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

جانشين فرمانده انتظامي خوزستان در پايان گفت: از شهروندان تقاضا مي كنيم در صورت مشاهده هر گونه فعاليت غير مجاز از جمله قاچاق و توزيع كالاهاي ممنوعه توسط افراد فرصت طلب و سودجو موضوع را از طريق تلفن فوريت هاي پليس 110 اطلاع دهند.