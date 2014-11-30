ارزش دلاری محصولات کشاورزی صادراتی فارس 16 درصد کاهش یافت

صمد رنجبری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سالانه در استان فارس 12 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می شود که ارزش ریالی آن معادل 16 هزار و 700 میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه در یکسال گذشته ارزش محصولات کشاورزی استان با افت مواجه بوده است، گفت: در حالی که رشد تورم 25 درصدی بوده، ولی قیمت محصولات کشاورزی تنها هشت درصد افزایش یافته است که موجب ایجاد رکود ارزش ریالی محصولات کشاورزی شده است.

رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی فارس با عنوان اینکه کند شدن روند تورم بیشترین اثرگذاری را بر محصولات کشاورزی داشته و مانع از افزایش قیمت آن ها شده اظهار داشت: در حالیکه هزینه تولید محصولات افزایش یافته، درآمد حاصل از آن ها کاهش یافته است.

رنجبری عنوان کرد: در شش ماه نخست امسال میزان صادرات محصولات کشاورزی 170 هزار تن معادل 112 میلیون دلار بوده است.

وی ادامه داد: در حالی که میزان محصولات کشاورزی از نظر وزنی طی شش ماه نخست نسبت به پارسال چهار درصد رشد داشته است اما افزایشی در درآمد حاصل از آن مشاهده نشده است.

رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی فارس یادآور شد: کشورهای هدف صادرات محصولات کشاورزی فارس عمدتا کشورهای خلیج فارس از جمله امارات، قطر، عمان عراق، افغانستان و پاکستان هستند.

رنجبری گفت: ارزش دلاری صادرات محصولات خام کشاورزی فارس امسال با کاهش 16 درصدی روبه رو بوده است ولی در بین محصولات صنعتی کشاورزی کاهش چندانی رخ نداده است.