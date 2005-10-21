لغو طرح نيروي انساني به رونق دوباره رشته هاي پزشكي كمك مي كند // پسران با استعداد رشته پزشكي را براي تحصيل انتخاب نمي كنند

دكتر سيد مهدي مدرس زاده در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: در حال حاضر تنها يك درصد دانشجويان دانشگاه هاي دولتي از طرح معاف هستند و تقريباً تمامي دانشجويان به جز اين يك درصد بايد پس از گذراندن حدود 5 سال طرح خدمت اجباري در آزمون دستياري شركت كنند و در واقع شركت در دوره هاي تخصصي منوط به گذراندن طرح است.

بهترين دانشجويان هر دوره اي از كنكور سراسري در رشته هاي پزشكي دانشگاه هاي دولتي پذيرفته مي شوند و اين دسته جزء بهترين فارغ التحصيلان نيز هستند اما به علت وجود موضوع طرح اين افراد نمي توانند موفقيت چنداني در آزمون دستياري كسب كنند و در اين صورت ما با حضور متخصصان نه چندان موفق در آينده روبرو خواهيم بود

وي تأكيد كرد: با اجراي مصوبه لغو طرح براي دانشجويان دانشگاه آزاد، حق دانشجويان دانشگاه هاي دولتي تضييع مي شود زيرا با توجه به اينكه دانشجويان دانشگاه آزاد هنوز از نظر ذهني از دروس خود دور نشده اند و مي توانند بلافاصله پس از فارغ التحصيلي در آزمون شركت كنند موفق تر خواهند بود. اما دانشجوي دولتي كه بايد طرح را بگذراند 5 سال از درس دور مي شود و پس از آن در آزمون شركت مي كند، پس به طور قطع نتيجه اين موضوع به راحتي قابل پيش بيني است و دانشجويان دانشگاه آزاد شانس قبولي بيشتري دارند.

رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران لغو طرح را براي بخشي از دانشجويان پزشكي كشور باعث ايجاد لطماتي به دوره هاي تخصصي ذكر كرد و اظهار داشت: بهترين دانشجويان هر دوره اي از كنكور سراسري در رشته هاي پزشكي دانشگاه هاي دولتي پذيرفته مي شوند و اين دسته جزء بهترين فارغ التحصيلان نيز هستند اما به علت وجود موضوع طرح اين افراد نمي توانند موفقيت چنداني در آزمون دستياري كسب كنند و در اين صورت ما با حضور متخصصان نه چندان موفق در آينده روبرو خواهيم بود.

وي با انتقاد از تصويب از اين مساله در كميسيون بهداشت آن را ناعادلانه خواند و خاطرنشان كرد: گفته مي شود دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي به دليل پرداخت شهريه بايد از طرح معاف شوند اما دانشجويان دولتي بايد مدت ها در نوبت باقي بمانند تا براي طرح خدمت اجباري اعزام شوند. به نظر من اين عادلانه نيست و بايد طرح براي دانشجويان دولتي نيز لغو شود.

مدرس زاده تصريح كرد: مهمترين موضوعي كه مي تواند عدالت را در ميان دانشجويان پزشكي دانشگاه هاي مختلف برقرار كند اين است كه تمامي دانشجويان پس از فراغت از تحصيل بتوانند در آزمون دستياري شركت كنند و بررسي صورت گيرد كه اگر ديگر نيازي به پزشكان طرحي نيست طرح خدمت اجباري نيروي انساني پزشكان و پيراپزشكان لغو شود.

طولاني بودن مدت تحصيل رشته پزشكي و طرح خدمت اجباري از عواملي است كه در چند سال اخير موجب افت ميزان علاقمندي به رشته پزشكي در ميان جوانان شده است

وي طولاني بودن مدت تحصيل رشته پزشكي و طرح خدمت اجباري را از عواملي دانست كه در چند سال اخير موجب افت ميزان علاقمندي به رشته پزشكي در ميان جوانان شده است.

اين استاد دانشگاه ياد آور شد: در رشته هايي مانند مهندسي پس از 4 سال فرد مي تواند بدون گذراندن تعهد خدمت اجباري به سركار برود و شغل مناسب خود را بيابد. به همين دليل دانش آموزان ممتاز در چند سال اخير رغبت چنداني به تحصيل در رشته پزشكي از خود نشان نمي دهند.

وي اضافه كرد: منفعت يك كشور در اين است كه بهترين استعدادها در رشته هاي پزشكي به تحصيل بپردازند، دانشجويان پزشكي با سلامت و جان افراد يك جامعه در ارتباط هستند و اين افراد بايد علاوه بر هوش و استعداد، داراي قدرت تصميم گيري بوده و بر همه جوانب نيز اشراف داشته باشند.

رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران خاطرنشان كرد: لغو دوره طرح نيروي انساني مي تواند به رونق دوباره رشته هاي پزشكي كمك كند. يكي از دلايلي كه اكنون بيشترين ورودي هاي رشته هاي پزشكي را دختران تشكيل مي دهند نه دليلي بر استعداد بيش از اندازه دختران و نه دليلي بر بي استعدادي پسران است بلكه نشان دهنده اين است كه پسران با استعداد، رشته پزشكي را انتخاب نمي كنند.