توانمندسازی افراد جویای کار باید بر اساس نیاز بازار باشد

رحیم عطایی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توجه به مشاغل خانگی رفع بیکاری را در جامعه به همراه دارد.

وی همچنین اظهارداشت: طرح پشتیبان از طرح های مهم در زمینه مشاغل خانگی است بنابراین مسئولان باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای گیلان گفت: از مزایایی این طرح می ‎توان به اشتغال‌ زایی برای بانوان خانه‌ دار و افراد آموزش دیده از مراکز فنی و حرفه‌ای، خرید تضمینی محصول از سوی پشتیبان و همچنین کمک به بازار تولید اشاره کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه همکاری دستگاه‎ های اجرایی در موفقیت طرح پشتیبان ضروری است، افزود: در صورت حمایت این طرح می‎ تواند به یکی از برنامه‌ های موفق در استان تبدیل شود.

عطایی پور اظهارداشت: توجه به مشاغل خانگی یکی از دلائل موفقیت اقتصاد کشورهای پیشرفته بوده است.

وی تصریح کرد: اجرای طرح پشتیبان در روستاها موجب ایجاد اشتغال و به تبع موجب جلوگیری از مهاجرت می‌ شود.

طرح پشتیبان به تقویت بدنه تولید در روستاها کمک می‌ کند

سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای گیلان با یادآوری اینکه طرح مزبور به تقویت بدنه تولید در روستاها کمک می‌کند، گفت: اگر ظرفیت سازی برای ایجاد اشتغال در جامعه شکل گیرد طرح حمایت از پشتیبانان می تواند طرح موفقی باشد.

وی همچنین با بیان اینکه تور کارآفرینان موفق در آینده نزدیک به گیلان سفر می کنند، افزود: از این ظرفیت عظیم باید بطور صحیح بهره گیری شود.

عطایی پور اذعان داشت: به دارندگان مدارک 340 حرفه مشاغل خانگی از قبیل خیاطی، صنایع دستی، فرش، پوشاک، تولیدات دامی، پرورش زنبور عسل و غیره برای اشتغال و تولید ثروت ملی تسهیلات تعلق می گیرد.

وی در ادامه از طراحی مدل آموزشی بازار محور در سازمان فنی و حرفه ای کشور خبر داد و افزود: آموزش، تولید، بازاریابی و فروش به عنوان ارکان این مدل هستند.

سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای گیلان اظهارداشت: توانمندسازی و ارائه آموزش های مهارتی به جامعه روستایی و شهری موجب افزایش تولید و اشتتغال پایدار خواهد شد.

وی همچنین گفت: در مجموعه اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان برای اجرای سیاست های آموزشی از مربیان رسمی و حق التدریس استفاده می شود.

تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس فنی و حرفه ای در حال پیگیری است

عطایی پور افزود: تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس در سطح سازمان فنی و حرفه ای کشور در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: سازمان فنی و حرفه ای کشور از حیث سیستم آموزشی وابسته به سازمان بین المللی آموزش های حرفه ای است.

سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای گیلان اظهارداشت: هر دو سال یکبار سازمان بین المللی آموزش های حرفه ای برای ایجاد رقابت در بین کشورهای عضو مسابقاتی در سطح جهانی برنامه ریزی می کند.

وی بیان داشت: برای شناسایی چهره های برتر کشور در سطح سازمان آموزش فنی و حرفه ای هرساله مسابقاتی با عنوان "ملی مهارت "در سطح کشور برگزار می شود.

عطایی پور گفت: برای اینکه چهره های برتر مهارتی شناسایی و در این مسابقات ملی بتوانند به رقابت بپردازند نخست در رشته های (30 رشته ) که از سوی سازمان اعلام می شود اول مسابقات شهرستانی برگزار و چهره های برتر انتخاب می شوند.

وی افزود: پانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارتی شهرستانی طی سال جاری برگزار و 197 نفر در این مسابقات شرکت کردند.

امسال 17 نفر از گیلان در قالب 15 رشته به مسابقات ملی اعزام شدند

سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای گیلان گفت: امسال مرحله شهرستانی مسابقات ملی مهارت در دو دوره برگزار شد که در مرحله اول 197 نفر و در دوره دوم 740 نفر در استان مشارکت داشتند.

وی افزود: از مجموع این شرکت کنندگان 178 نفر به مرحله استانی راه یافتند.

عطایی پور با یادآوری اینکه امسال 17 نفر در قالب 15 رشته به مسابقات ملی اعزام شدند، اذعان داشت: در مسابقات ملی تیم المپیاد گیلان موفق شد از حیث معدل امتیازات تیمی رتبه سوم کشور را کسب کند.

سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای گیلان از راه اندازی شبکه ملی نخبگان مهارتی در سطح کشور خبر داد و افزود: اسامی دارندگان مقام در المپیادها در این سامانه ثبت می شود.

وی در ادامه با تاکید بر ایجاد کریدور تجاری سازی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یادآورشد: اجرا و گسترش طرح تولید، آموزش، بازاریابی و فروش با هدف اتصال حلقه کار آفرینی به اشتغال در جامعه ضرورتی انکار ناپذیر است.