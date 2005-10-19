عناوين مهم روزنامه هاي آلماني زبان

روزنامه استاندارد :



- اولين جلسه محاكمه صدام ديكتاتور سابق عراق امروز آغاز مي شود .

- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در ديدار با " خوزه مانوئل باروسو " رئيس كميسيون اروپا از اهداف مشترك اروپا - آمريكا در سطح جامعه بين المللي خبر داد .

- انتخابات پارلماني ايتاليا كه در نهايت منجر به انتخاب نخست وزير در اين كشور مي شود در تاريخ 9 آوريل برگزار خواهد شد .



تاگس اشپيگل :

- مقامات حزب سوسيال مسيحي آلمان در خصوص اعضاي معرفي شده كابينه مركل به بحث و تبادل نظر پرداختند .

- رئيس جديد پارلمان آلمان انتخاب شد .

- دولت آلمان در خصوص شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي هشدار داد .

فرانكفورتر آلگماينه :

- " نوربرت لامرت " رئيس جديد مجلس آلمان در سخناني خاطر نشان كرد : پارلمان نهاد اجرايي دولت نيست .

- نمايشگاه بين‌المللي كتاب فرانكفورت آغاز بكار كرد .

- اولين دادگاه صدام امروز آغاز مي‌شود .

دي ولت :

- سوئيس در نظر دارد به وزنه سنگيني در اتحاديه اروپا تبديل شود .

- مادلين آلبرايت وزير امورخارجه پيشين آمريكا در نظر دارد در يك فيلم سينمايي به ايفاي نقش بپردازد .

- مقامات هند و پاكستان بار ديگر درباره كشمير گفتگو خواهند كرد .

دي پرسه :

- آنفولانزاي مرغي همچنان اروپا را تهديد مي كند .

- قيمت نفت در بازارهاي جهاني به 63 دلار رسيد .

- وزير دفاع آمريكا در خصوص توسعه نظامي چين هشدار داد .

- آغاز محاكمه ديكتاتور سابق عراق .

