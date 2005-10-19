عناوين مهم روزنامه هاي آلماني زبان

روزنامه استاندارد :
- اولين جلسه محاكمه صدام ديكتاتور سابق عراق امروز آغاز مي شود .
- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در ديدار با " خوزه مانوئل باروسو " رئيس كميسيون اروپا از اهداف مشترك اروپا - آمريكا در سطح جامعه بين المللي خبر داد .
- انتخابات پارلماني ايتاليا كه در نهايت منجر به انتخاب نخست وزير در اين كشور مي شود در تاريخ 9 آوريل برگزار خواهد شد .
تاگس اشپيگل :
- مقامات حزب سوسيال مسيحي آلمان در خصوص اعضاي معرفي شده كابينه مركل به بحث و تبادل نظر پرداختند .
- رئيس جديد پارلمان آلمان انتخاب شد .
- دولت آلمان در خصوص شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي هشدار داد .
فرانكفورتر آلگماينه :
- " نوربرت لامرت " رئيس جديد مجلس آلمان در سخناني خاطر نشان كرد : پارلمان نهاد اجرايي دولت نيست .
- نمايشگاه بينالمللي كتاب فرانكفورت آغاز بكار كرد .
- اولين دادگاه صدام امروز آغاز ميشود .
دي ولت :
- سوئيس در نظر دارد به وزنه سنگيني در اتحاديه اروپا تبديل شود .
- مادلين آلبرايت وزير امورخارجه پيشين آمريكا در نظر دارد در يك فيلم سينمايي به ايفاي نقش بپردازد .
- مقامات هند و پاكستان بار ديگر درباره كشمير گفتگو خواهند كرد .
دي پرسه :
- آنفولانزاي مرغي همچنان اروپا را تهديد مي كند .
- قيمت نفت در بازارهاي جهاني به 63 دلار رسيد .
- وزير دفاع آمريكا در خصوص توسعه نظامي چين هشدار داد .
