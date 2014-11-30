طرح آموزش مهارت مقابله با زلزله در مدارس اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صابر سپهری بعد از ظهر یکشنبه در پایان مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در اردبیل اضافه کرد: در قالب این طرح و با همکاری جمعیت هلال احمر دانش آموزان استان اردبیل در تمام طول سال در زمینه افزایش مهارت مقابله با زلزله آموزش خواهند دید.

وی تاکید کرد که این طرح می‌تواند یک کار بسیار مفید در زمینه پیشگیری از خطرات و آموزش دانش‌آموزان باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ادامه داد: امروز اگر بحث زلزله، سیل و سایر حوادث به عنوان بلایای طبیعی مطرح می‌شود به این علت است که ما در نگهداری و پاسداری از طبیعت کوشا نبوده‌ایم.

وی همچنین برگزاری مانور زلزله را ضروری خواند و افزود: اجرای مانور در مدارس نشان می دهد که اگر زلزله به صورت واقعی اتفاق بیفتند نیاز به تمرین بیشتری است تا دانش آموزان بتوانند با کمترین خسارات در مقابل زلزله عمل کنند.

سپهری با اشاره به برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس استان بیان داشت: در این مانور 240 هزار دانش آموز و فرهنگی منطقه شرکت کردند.

وی با بیان اینکه از این تعداد 220 هزار نفر در قالب دانش آموز و 19 هزار نفر در قالب فرهنگیان استان در مانور شرکت داشتند، عنوان کرد: شانزدهمین مانور زلزله و ایمنی اردبیل در دو هزار و 470 واحد آموزشی استان برگزار شد.

پناه‌گیری، رعایت مسائل ایمنی خروج از منطقه‌ی خطر، مانور امداد و نجات مصدومان با همکاری سازمان امداد و نجات و جوانان هلال احمر،‌ اطفا حریق با استفاده از دانش‌آموزان آموزش دیده‌ سازمان آتش‌نشانی و نیز حضور نیروهای انتظامی، اورژانس، اداره برق و گاز از مهمترین بخش های مانور بود.