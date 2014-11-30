مجتمع های خدمات رفاهی در توسعه و پیشرفت نقش مهمی ایفا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی بعد از ظهر یک شنبه در مراسم کلنگ احداث یک مجتمع رفاهی خدماتی در جاده بروجن - خوزستان با اشاره به اینکه مجتمع های خدمات رفاهی در توسعه چهارمحال و بختیاری نقش مهمی ایفا می کنند، اظهار داشت: مجتمع های خدمات رفاهی گردشگری در جاده ها می توانند به توسعه استان کمک کنند.

وی افزود: این مجتمع های خدمات رفاهی جدا از ایجاد اشتغال موجب ورود گردشگر و مسافر و رونق حوزه گردشگری استان می شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به احداث مجتمع خدمات رفاهی در جاده بروجن - خوزستان، تاکید کرد: این مجتمع با اعتبار بیش از نه میلیارد تومان ساخته می شود.

سیامک سلیمانی بیان کرد: این مجتمع توسط بخش خصوصی در سه فاز اجرای می شود.

وی با بیان اینکه وسعت زمین اختصاص یافته به این مجتمع در حدود 21 هزار متر مربع است، گفت: این مجتمع می تواند در ارائه خدمات گردشگری مفید واقع شود.

رئیس اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم با اشاره به نقش مجتمع های خدمات رفاهی در ارائه خدمات، گفت: مجتمع های خدمات رفاهی نقش قابل توجی در کم شدن حوادث جاده ای و افزایش ورود مسافر دارند.

فریبرز کرمی ادامه داد: هم اکنون هشت مجتمع خدمات رفاهی در جاده بروجن - خوزستان در حال احداث است.

وی بیان کرد: این مجتمع چهارمین مجتمع در حال ساخت استان چهارمحال و بختیاری است.