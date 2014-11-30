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۹ آذر ۱۳۹۳، ۲۰:۱۴

فلاح جلودار:

لزوم تامین کانتینر یخچال دار/ 308 میلیون دلار کالا از مازندران صادر شد

لزوم تامین کانتینر یخچال دار/ 308 میلیون دلار کالا از مازندران صادر شد

ساری - استاندار مازندران بر لزوم تامین کانتینرهای یخچال دار برای توسعه صادرات تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر یکشنبه در جلسه كارگروه توسعه صادرات استان، توسعه صادرات را مهمترین هدف برشمرد و گفت: توجه به وضع کمی و کیفی صادرات اهمیت زیادی دارد و باید بر کیفیت کالا و عرضه و تقاضا توجه شود.

وی توسعه صادرات را نشانه اعتلای اقتصادی دانست و گفت: توسعه صادرات باید در طول سال و بصورت مستمر دنبال شود و ارتقای صادرات تنها با داشتن برنامه سالانه ممکن است.

استاندار مازندران، یادآور شد: برای توسعه صادرات به کانیتنرهای یخچال دار نیاز داریم و مقرر شد در این زمینه برنامه ریزی انجام شود تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی یادآور شد: توجه به بازارهای مساعد و آماده کشورهای همسایه از جمله مواردی است که می توانند در توسعه صادرات موثر باشد و با توجه به اینکه حمل و نقل دریایی اقتصادی تر است باید در این زمینه برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

فلاح جلودار تاکید کرد: بانکها نیز باید برای حمایت از صادرکنندگان و رشد صادرات توجه ویژه ای داشته باشند و از توانمندی بخش خصوصی نیز باید نهایت استفاده شود.

استاندار مازندران، سفر گروههای تجاری و اقتصادی به کشورهای همسایه را نیز در پیشبرد صادرات امری موثر دانست و تاکید کرد: باید زمینه نقش آفرینی بخش خصوصی نیز در امر صادرات فراهم شود.

ربیع فلاح، با توجه به بازديد معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري از زمين سراي تجاري ايران در آستارخان، تاكيد كرد: بايد با تعيين سياست هاي صادراتي و برنامه هاي تجاري از پيش انديشيده شده براي احداث اين اتاق اقدام كرد.  

محمد محمدپور رئیس صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز با اشاره به اینکه ۳۲ صادرکننده عضو این سازمان هستند، بیان داشت: همایش قدردانی از صادرکنندگان استان در آذرماه برگزار می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر کشورهای هدف صادراتی شامل، عراق، آذربایجان، ترکیه، امارات، روسیه، عمان و ... است و در هشت ماهه اول امسال بیش از ۳۰۸ میلیون دلار صادرات انجام شد که پیش بینی می شود این میزان صادرات به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برسد.

کد مطلب 2433209

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