لزوم تامین کانتینر یخچال دار/ 308 میلیون دلار کالا از مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر یکشنبه در جلسه كارگروه توسعه صادرات استان، توسعه صادرات را مهمترین هدف برشمرد و گفت: توجه به وضع کمی و کیفی صادرات اهمیت زیادی دارد و باید بر کیفیت کالا و عرضه و تقاضا توجه شود.

وی توسعه صادرات را نشانه اعتلای اقتصادی دانست و گفت: توسعه صادرات باید در طول سال و بصورت مستمر دنبال شود و ارتقای صادرات تنها با داشتن برنامه سالانه ممکن است.

استاندار مازندران، یادآور شد: برای توسعه صادرات به کانیتنرهای یخچال دار نیاز داریم و مقرر شد در این زمینه برنامه ریزی انجام شود تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی یادآور شد: توجه به بازارهای مساعد و آماده کشورهای همسایه از جمله مواردی است که می توانند در توسعه صادرات موثر باشد و با توجه به اینکه حمل و نقل دریایی اقتصادی تر است باید در این زمینه برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

فلاح جلودار تاکید کرد: بانکها نیز باید برای حمایت از صادرکنندگان و رشد صادرات توجه ویژه ای داشته باشند و از توانمندی بخش خصوصی نیز باید نهایت استفاده شود.

استاندار مازندران، سفر گروههای تجاری و اقتصادی به کشورهای همسایه را نیز در پیشبرد صادرات امری موثر دانست و تاکید کرد: باید زمینه نقش آفرینی بخش خصوصی نیز در امر صادرات فراهم شود.

ربیع فلاح، با توجه به بازديد معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري از زمين سراي تجاري ايران در آستارخان، تاكيد كرد: بايد با تعيين سياست هاي صادراتي و برنامه هاي تجاري از پيش انديشيده شده براي احداث اين اتاق اقدام كرد.

محمد محمدپور رئیس صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز با اشاره به اینکه ۳۲ صادرکننده عضو این سازمان هستند، بیان داشت: همایش قدردانی از صادرکنندگان استان در آذرماه برگزار می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر کشورهای هدف صادراتی شامل، عراق، آذربایجان، ترکیه، امارات، روسیه، عمان و ... است و در هشت ماهه اول امسال بیش از ۳۰۸ میلیون دلار صادرات انجام شد که پیش بینی می شود این میزان صادرات به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برسد.