هشتمین نمایشگاه کتاب لرستان برگزار می شود/ حضور 250 ناشر مطرح کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا حنان شامگاه یکشنبه در نشست خبری هشتمین نمایشگاه کتاب استان لرستان با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان لرستان از ۱۲ تا ۱۸ آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خرم آباد برگزار می شود.

وی افزود: نمایشگاه بزرگ کتاب استان لرستان عصر چهارشنبه ساعت ۱۶ و با حضور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح خواهد شد.

حضور ۲۵۰ ناشر مطرح کشور

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از حضور بیش از ۲۵۰ ناشر مطرح کشوری در نمایشگاه بزرگ کتاب استان لرستان خبر داد و عنوان کرد: این نمایشگاه در دو نوبت صبح و عصر و با وجود ۱۸۰ غرفه دایر خواهد بود.

حجت الاسلام حنان به تشریح برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برپایی نمایشگاه سراسری کتاب استان لرستان پرداخت و بیان داشت: در طول برگزاری این نمایشگاه برنامه های متنوعی برگزار خواهد شد که برای اجرای این برنامه ها ستادهای استانی، شهرستانی و ستاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است.

وی افزود: ستاد استانی متشکل از دستگاه ها، ادارات و شرکت های دولتی راه اندازی شده و همچنین ستاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز متشکل از مدیران، معاونین و کارشناسان فرهنگی اداره کل و شهرستان های تابعه بوده و به منظور اجرای برنامه های نمایشگاه تشکیل شده است.

حجت الاسلام حنان اضافه کرد: ستاد شهرستانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور انجام هماهنگی های لازم برای اعزام بازدیدکنندگان شهرستان ها از نمایشگاه کتاب تشکیل شده است.

وی به برگزاری جلسات متعدد برای برپایی هر چه بهتر نمایشگاه کتاب در استان اشاره کرد و اظهار داشت: برای این منظور سه جلسه هماهنگی و یک جلسه ستاد استانی با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و مدیران فرهنگی استان تشکیل شد.

راه اندازی پنج کمیته برگزاری نمایشگاه کتاب در لرستان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان افزود: همچنین جلسات روزانه هماهنگی در زمینه برنامه های اجرایی نمایشگاه و جلسات شهرستانی برگزار شد.

حجت الاسلام حنان اجرای برنامه های مطلوب از نظر کمی و کیفی در نمایشگاه کتاب را مستلزم تشکیل کمیته هایی منظم دانست و گفت: برای این منظور کمیته تبلیغات و انتشارات، کمیته روابط عمومی، کمیته افتتاحیه و امور هنری، کمیته امور فرهنگی و کمیته امور شهرستانی تشکیل شده اند.

وی به وظایف کمیته روابط عمومی اشاره کرد و بیان داشت: دعوت از مهمانان و مدعوین، مکاتبه با دستگاه ها جهت بازدید و خرید کتاب از نمایشگاه، اعلام تسهیلات نمایشگاه به عموم مردم و دانشجویان و دانش آموزان، نصب بنر راهنمای سالن و ... از وظایف اعضای این کمیته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان افزود: کمیته افتتاحیه و امور هنری وظایفی ۱۶ گانه بر عهده دارد که ساعت برگزاری نمایشگاه، تعیین محل برگزاری نمایشگاه تنظیم برنامه افتتاحیه و رونمایی از یادمان نمایشگاه از وظایف این کمیته است.

تخفیف ۳۰ درصدی در نمایشگاه کتاب لرستان

حجت الاسلام حنان از تخفیف ۳۰ درصدی نمایشگاه برای عموم مردم خبر داد و عنوان کرد: ۱۰ درصد این تخفیف ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۰ درصد توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان و ۱۰ درصد دیگر از جانب ناشرین به مردم داده می شود.

وی از روند اجرای برنامه های هفته کتاب در استان لرستان ابراز رضایت کرد و گفت: تمامی کمیته های هماهنگی تا کنون کار را خوب پیش برده اند و از مردم لرستان بویژه دانشجویان، اساتید و طلاب انتظار داریم از این نمایشگاه استقبال خوبی داشته باشند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان به برنامه های متنوعی که در هنگام برپایی نمایشگاه کتاب برگزار خواهند شد اشاره کرد و بیان داشت: نقد کتاب، برگزاری سه نشست فرهنگی، رونمایی از کتاب طی دو روز، برگزاری سخنرانی علمی با حضور یک شخصیت برجسته علمی کشوری و برگزاری برنامه روز فرهنگ در شهرستان ها از جمله برنامه های متنوعی هستند که در طی این هفته برگزار خواهند شد.

حجت الاسلام حنان با اشاره همکاری و حمایت استاندار لرستان برای برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در استان لرستان اشاره کرد و افزود: نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد نیز برای برگزاری این نمایشگاه با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت های فراوانی داشته اند.

وی نمایشگاه کتاب را یک رویداد علمی و فرهنگی مهم و تاثیرگذار در استان خواند و ابراز امیدواری کرد: اگر این نمایشگاه بخوبی برگزار شود نقش مهمی در ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی خواهد داشت.