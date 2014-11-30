به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین بازی از هفته سیزدهم رقابتهای دسته اول باشگاه‌های آلمان را تیم‌های اینتراخت فرانکفورت و بروسیا دورتموند برگزار کردند که این بازی با برتری 2 بر صفر تیم فرانکفورت خاتمه یافت. الکساندر مه یر(5) و هریس سفروویچ(78) زننده گلهای تیم فرانکفورت بودند.

شاگردان یورگن کلوپ که فصل کابوس‌واری را در بوندس لیگا سپری می‌کنند با پذیرش هشتمین باخت فصل طی سیزده هفته، یازده امتیازی باقی ماندند و در قعر جدول رده‌بندی بوندس لیگا قرار گرفتند. فرانکفورت هم با 18 امتیاز در رده هشتم جدول ایستاد.

یکشنبه شب یک بازی دیگر هم برگزار شد که طی آن ولفسبورگ با یک گل از سد مونشن گلادباخ گذشت تا با 26 امتیاز پس از بایرن مونیخ 33 امتیاز در رده دوم جدول قرار گیرد.