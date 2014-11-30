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۹ آذر ۱۳۹۳، ۲۳:۴۹

هفته سیزدهم بوندس لیگا؛

ادامه فصل کابوس‌وار یورگن کلوپ با دورتموند/ سقوط به قعر جدول

ادامه فصل کابوس‌وار یورگن کلوپ با دورتموند/ سقوط به قعر جدول

تیم فوتبال بروسیا دورتموند با پذیرش هشتمین باخت فصل برابر اینتراخت فرانکفورت به قعر جدول رده‌بندی بوندس لیگا سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین بازی از هفته سیزدهم رقابتهای دسته اول باشگاه‌های آلمان را تیم‌های اینتراخت فرانکفورت و بروسیا دورتموند برگزار کردند که این بازی با برتری 2 بر صفر تیم فرانکفورت خاتمه یافت. الکساندر مه یر(5) و هریس سفروویچ(78) زننده گلهای تیم فرانکفورت بودند.

شاگردان یورگن کلوپ که فصل کابوس‌واری را در بوندس لیگا سپری می‌کنند با پذیرش هشتمین باخت فصل طی سیزده هفته، یازده امتیازی باقی ماندند و در قعر جدول رده‌بندی بوندس لیگا قرار گرفتند. فرانکفورت هم با 18 امتیاز در رده هشتم جدول ایستاد.

یکشنبه شب یک بازی دیگر هم برگزار شد که طی آن ولفسبورگ با یک گل از سد مونشن گلادباخ گذشت تا با 26 امتیاز پس از بایرن مونیخ 33 امتیاز در رده دوم جدول قرار گیرد.

کد مطلب 2433245

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