۲۷ مهر ۱۳۸۴، ۱۵:۵۹

رقابتهاي فوتسال جام رمضان

شن سا و ارم كيش ديدار فينال جام رمضان را برگزار مي كنند // استقلال و پرسپوليس درمسابقه رده بندي

تيمهاي فوتسال ارم كيش قم و شن ساي ساوه ديدارنهايي مسابقات فوتسال جام رمضان - جام مولاي متقيان علي(ع) - را برگزارخواهند كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" در ادامه مسابقات فوتسال جام رمضان ودرمرحله نيمه نهايي اين رقابتها شب گذشته دوديدار در ورزشگاه 12 هزارنفري آزادي برگزارشد.
درنخستين ديدار تيمهاي شن ساي ساوه وپرسپوليس تهران به ميدان رفتند كه دوتيم در وقت قانوني به تساوي 3-3 دست يافتند و درضربات پنالتي تيم شن سا موفق شد با نتيجه 4-3 تيم پرسپوليس را شكست دهد وبه ديدار فينال راه يابد.
در دومين ديدار مرحله نيمه نهايي تيمهاي ارم كيش قم و استقلال به مصاف هم رفتند كه تيم ارم كيش عليرغم اينكه نيمه اول را با نتيجه 2-1 به استقلال واگذاركرد، در پايان با نتيجه 4-3 حريف خود را مغلوب كرد وبه عنوان دومين تيم راهي ديدارفينال شد.

به اين ترتيب امشب ديدارهاي رده بندي و فينال مسابقات جام رمضان برگزارخواهد شد و طبق برنامه ابتدا در ساعت 22 تيمهاي استقلال و پرسپوليس ديداررده بندي را برگزارخواهند كرد و ساعت 24 تيمهاي ارم كيش و شن سا درديدارنهايي اين دوره از مسابقات به ميدان خواهند رفت.  
درپايان اين مسابقات جوايز تيمهاي برتراين دوره از رقابتها كه شامل 38 سكه طلا به تيم اول، 19 سكه طلا به تيم دوم و 19 سكه نيم بهار آزادي به تيم سوم توسط جمعي از مسئولان سازمان تربيت بدني وفدراسيون فوتبال به تيمهاي برتر اهداء خواهد شد. همچنين قرار است طي مراسم ويژه اي جوايز تيمهاي مسابقات فوتسال ليگ برتربه سرپرستان اين تيمها اهداء شود.
گفتني است: دررقابتهاي امسال ليگ برترفوتسال تيمهاي تام ايران خودرو، ارم كيش قم وشن ساي ساوه به مقامهاي اول تا سوم اين مسابقات دست يافتند.

