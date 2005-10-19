معارفه مديران جديد وزارت كشور شنبه انجام مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور اعلام كرد، بر اساس انتصابات جديدي كه در حوزه ‌هاي معاونتي و وزارتي اين وزارتخانه انجام شده است، سيدمهدي هاشمي به جاي مهندس مقيمي معاون هماهنگي امور عمراني، دكتر مجيدي به جاي خانم اشرف بروجردي معاون اجتماعي و امور شوراها، ميرعبداللهي به جاي خانجاني مدير كل روابط عمومي و سخنگوي وزارت كشور، خانم ساساني به جاي خانم فخرالسادات محتشمي‌پور مدير كل دفتر امور بانوان و حجت‌الاسلام مرادي به جاي آقاي نيري رييس اداره‌ اطلاعات و اخبار وزارت كشور معرفي خواهند شد.

مراسم معارفه و توديع اين افراد ساعت 10 صبح روز شنبه انجام مي‌شود.