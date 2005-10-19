۲۷ مهر ۱۳۸۴، ۱۵:۱۲

بنا بر اعلام پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛

معارفه مديران جديد وزارت كشور شنبه انجام مي شود

مراسم توديع و معارفه 5 معاون و مدير كل وزارت كشور كه قرار بود عصر امروز انجام شود، به روز شنبه موكول شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور اعلام كرد، بر اساس انتصابات جديدي كه در حوزه ‌هاي معاونتي و وزارتي اين وزارتخانه انجام شده است، سيدمهدي هاشمي به جاي مهندس مقيمي معاون هماهنگي امور عمراني، دكتر مجيدي به جاي خانم اشرف بروجردي معاون اجتماعي و امور شوراها، ميرعبداللهي به جاي خانجاني مدير كل روابط عمومي و سخنگوي وزارت كشور، خانم ساساني به جاي خانم فخرالسادات محتشمي‌پور مدير كل دفتر امور بانوان و حجت‌الاسلام مرادي به جاي آقاي نيري رييس اداره‌ اطلاعات و اخبار وزارت كشور معرفي خواهند شد.

مراسم معارفه و توديع اين افراد ساعت 10 صبح روز شنبه انجام مي‌شود.

