راهیابی 20 اثر پژوهشی به مرحه کشوری از سوی معلمان پژوهنده البرز

اسماعیل یاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های هفته پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده آخرین دستاوردهای پژوهشی، دست سازهای معلمان و دانش آموزان، آثار و تالیفات دبیران در حوزه های مختلف 17 تا 19 آذر ماه جاری در نمایشگاه متمرکز هفته پژوهش که از سوی استانداری برگزار خواهد شد به نمایش گذاشته می شود.

وی ادامه داد: همچنین برای روز 26 آذر ماه جاری برنامه ای ویژه برای تجلیل از پژوهشگران عرصه تحقیق و پژوهش، معلمان پژوهنده، پژوهشگران برتر مناطق هشت گانه و و همچنین دانش اموزان پژوهنده خواهیم داشت.

رونمایی از تازه های نشر آموزش و پرورش در هفته پژوهش

رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه در این مراسم از 31 نفر به صورت نمادین تجلیل می شود، اعلام کرد: آیین رونمایی از تازه های نشر در قالب کتابی با عنوان "آموزه های معلمان پژوهنده" و همچنین دو کتاب الکترنیکی با عناوین "انشا هنر تفکر و استدلال" و " تالیفات دبیران در حوزه شعار سال" در این روز برگزار خواهد شد.

یاری از برپایی نمایشگاه تخصصی قرآن پژوهشی نیز در حاشیه مراسم تجلیل از معلمان پژوهنده خبر داد و اظهار داشت: در این نمایشگاه که به صورت تخصصی برپا می شود، آثار و تالیفات پژوهشی در حوزه قرآن کریم، تابلوها و هنرهای تجسمی در حوزه قرآنی که توسط دانش آموزان رشته های گرافیک آماده شده است به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی در ادامه به طرح کشوری معلم پژوهنده و اقدام پژوهی اشاره و اعلام کرد: برای امسال دو هزار معلم پژوهنده آثار خود را در قالب پایان نامه و نوشته های مدون به آموزش و پرورش ارسال کرده اند که با توجه به سهمیه های ارائه شده 120 اثر به مرحله استانی راه یافتند.

رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان البرز افزود: به دلیل کاهش در هزینه ها برای هر منطقه از آموزش و پرورش برای ارائه مقالات به بخش استانی سهمیه ای تدارک دیده شده است که در مجموع 120 اثر در مرحله استانی پذیرفته شده اند.

معلم البرزی منتخب اقدام پژوهی کشور شد

یاری تصریح کرد: با تصمیم مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز به غیر از 120 اثر استانی از تمامی آثاری که به امتیاز استانی دست یافته اند با ارائه لوح تقدیر تجلیل خواهد شد.

وی در خصوص راهیابی آثار استان البرز به مرحله کشوری نیز گفت: 21 اثر از استان البرز به مرحله کشوری راه یافته اند که از این تعداد یک نفر منتخب کشوری شده است.

رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در پایان اظهار داشت: منتخب کشوری از استان البرز معلم مدرسه استثنایی در شهرستان ساوجبلاغ است که با اقدام پژوهشی خود با عنوان " چگونه توانستم دانش آموز فلج مغزی خود را به گام برداشتن ترغیب کنم" موفق به کسب رتبه کشوری شده است.